非日常空間で楽しむ、舌も心も悦ぶ魅惑のクリスマス！ライフスタイルホテル「THE LIVELY 大阪本町」にて、シェフこだわりのディナーコースやクリスマスケーキ、最上階バーでは期間限定カクテルが登場

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)を運営しています。


このたび、「THE LIVELY 大阪本町」では、クリスマス限定企画 「GLAMOROUS LIVELY」 を開催いたします。なお、本日10月9日（木）よりご予約の受付を開始いたしました。




日常を離れて楽しむ、魅惑のクリスマス「GLAMOROUS LIVELY」



クリスマス限定企画「GLAMOROUS LIVELY」では、“こだわり抜いた、上質で魅惑的なクリスマス”をテーマに、きらめきや艶やかさ、高揚感を体験できる多彩なコンテンツをご用意しました。


日常を離れ、心満たされる贅沢なひとときをお過ごしいただけます。



食の体験では、クリスマス限定のディナー・ランチコースをはじめ、期間限定カクテルや、宿泊者限定の特製クリスマスケーキが登場。



ラウンジやバーでは、オリジナルのクリスマスツリーやフラワーアレンジメントを飾り、艶やかで華やかな空間を演出します。



また、宿泊者以外もお楽しみいただける企画として、お子様向けのワークショップや、人気シンガーによるライブステージと美食を楽しむディナーショーも開催予定です。



大切な方とともに、THE LIVELY 大阪本町で過ごす特別なクリスマスをぜひお楽しみください。




高揚感あふれる、シェフ特製クリスマスコース



12月20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）の4日間限定で、クリスマス特別ディナー・ランチコースをご用意しました。



フレンチの道30年のシェフが、厳選した食材をふんだんに使用し、一皿一皿に想いとこだわりを込めたフルコースです。クラシックフレンチの美しさと緻密な味わいに、思わず心を奪われ、感性まで揺さぶられる魅力を添えました。口にするたびに高揚感と満足感が広がり、贅を尽くした味わいで特別な日にふさわしいひとときをお楽しみいただけます。



また、料理との相性がぴったりなクリスマスカクテルを2種ご用意。ディナーコースには、宿泊プランもご用意しており、特別な夜を心ゆくまでお楽しみいただけます。



＜ディナーコースメニュー＞


【アミューズ】フォアグラとレモンのムース　ビーツのタルタル　ブリオッシュトースト


【オードブル】紅ズワイガニとジュレを閉じ込めた、カリフラワーのモンブラン　キャビア添え


【温菜】蝦夷鮑とホタテムースのパイ包み焼き　ポロ葱のフォンデュ　鮑の肝入り 赤ワインソース


【魚料理】平目のロースト　大根のリュバン 　ハーブ香るサフランソース　


【肉料理】和牛ランプ肉のロースト　セップ茸のアッシ・パルマンティエ　ソース・ペリグー


【デザート】シャンパンとフランボワーズのパルフェ　ヴァシュラン仕立て　薔薇の香るフランボワーズソース




＜ランチコースメニュー＞


【オードブル】ホタテ貝と蕪のタルト仕立て　シードルヴィネガーのジュレ


【温菜】ウッフポシェ　根セロリとトランペット茸のソース マロンのキャラメリゼ添え


【魚料理】タスマニアサーモンのクリビヤック　ビーツとカシスのピュレ


【肉料理】マグレ鴨胸肉のロースト　赤ワインソース　冬の根菜とマグレ鴨腿肉のスープ


【デザート】モワールショコラ　フランボワーズ風味　お花のクレームシャンティ




＜クリスマスディナー・ランチコース商品概要＞


【商品名】ディナー：＜Xmas2025＞フレンチシェフが手がけるクリスマスディナー、ランチ：＜Xmas 2025＞フレンチシェフが手がけるクリスマスランチ


【期間】2025年12月20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）


【提供場所】THE LIVELY KITCHEN 大阪本町


【料金】ディナーコース：12,500円（税込）、ランチコース5,000円（税込）


レストランのご予約はこちら :
https://bit.ly/48lTmy3
※前日までの事前予約が必要です。


＜クリスマスディナーコース付き宿泊プラン概要＞


【プラン名】＜Xmas 2025＞フレンチシェフが手がけるクリスマスディナー（朝食付き）


【期間】2025年12月20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）


【料金】2名1室46,000円～


宿泊プランのご予約はこちら :
https://bit.ly/4nGWiKe
※ご希望の宿泊日を設定してご確認ください。


画像左から：クリスマスカクテル「Rouge Glam」「Velours Rose」各990円（税込）




THE LIVELY　KITCHEN 大阪本町



＜宿泊者限定＞フレンチシェフ考案のボルドー色に輝くクリスマスケーキ「Noel de glamour」





サクサクとした塩気のあるバタークッキーを土台に、カシスにオレンジリキュールをほのかに効かせた甘酸っぱいムースを重ね、その上には酸味が際立つカシスのジュレをしのばせました。さらに、シャンパンの香りを損なわないよう丁寧に仕上げたシャンパンムースを重ねることで、ケーキ全体に丸みのある味わいを与えます。仕上げには、深いボルドー色のカシスピュレのコーティングをまとわせ、すべての層をひとつにまとめました。カクテル「キールロワイヤル」から着想を得た５層の味わうが織りなすこのケーキは、シャンパンとともに楽しむのがおすすめです。



＜クリスマスケーキ付宿泊プラン概要＞


【プラン名】<クリスマスケーキプラン>艶やかで甘美な味わいが重なり合う、5層仕立てのNoel de glamour付き（朝食付き）


【期間】2025年12月20日（土）～2025年12月25日（木）　


【料金】2名1室29,000円～


宿泊プランのご予約はこちら :
https://bit.ly/4h2wPbP
※ご希望の宿泊日を設定してご確認ください。

※期間中のご宿泊者は事前にご案内する申し込みフォームからケーキをご予約いただけます。




最上階のシグネチャーバーで楽しむクリスマス限定カクテル





ホテル最上階に位置する「THE LIVELY BAR 大阪本町」では、クリスマス限定のカクテルを２種ご用意しました。洗練された非日常的な空間で、贅沢な夜のひとときをお楽しみください。


宿泊のお客様以外もご利用いただけますので、お気軽にお立ち寄りください。



画像左から：


「Si Rose（シ・ローズ）」1,800円（税込）


「MA CHERIE（マ・シェリ）」2,000円（税込）



【期間】2025年12月19日（金）～2025年12月25日（木）　


【提供場所】THE LIVELY BAR 大阪本町　※宿泊者以外もご利用いただけます。



THE LIVELY BAR 大阪本町



〈12月24日1組限定〉Cinematic Proposal～二人だけの特別なストーリー～





クリスマスイブには、最上階バーを完全貸切にして、夜景とキャンドルの灯りに包まれた空間で、特別なプロポーズを演出いたします。大型スクリーンではお二人だけの思い出の映像を上映可能。ディナーや装飾は、事前にスタッフとご相談いただくことで自由にカスタマイズできます。


これまで多くのサプライズを手掛けてきたTHE LIVELY 大阪本町ならではの、世界にひとつのプロポーズをご体験ください。



＜プロポーズプラン概要＞


【対象日】2025年12月24日（水）


【料金】プレミアキングルーム1泊付き（2名1室）：100,000円（税込）、宿泊なしの場合：50,000円（税込）



宿泊付きのご予約はこちら :
https://bit.ly/3VSCrM5
宿泊なしのご予約はこちら :
https://forms.gle/Tj4VmwcW72XcmAhd8



シェフ 西浦幸平



神戸や大阪、フランスのレストランで修行を積み、淀屋橋のモダンフレンチ【ラ・シック】など大阪市内の数店舗のフレンチレストランで料理長を務める。その後、2019年12月に【THE LIVELY KITCHEN 大阪本町】の料理長就任。コース料理の前菜ではフレンチデリカテッセンで提供。料理はもちろんフレンチベースでクラシックとモダンの絶妙なバランスをとりつつ、日本の四季が育てた季節食材を活かしながら、素材の生命感と心が弾む料理を心がける。これまでの経験で培われたセンスと知識を駆使し、フランス料理をより身近に感じることができるTHE LIVELY大阪本町ならではの“カジュアルフレンチ”の魅力を伝えていく。








THE LIVELY 大阪本町（ザ・ライブリー大阪本町）　施設概要



所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 1-5-11


アクセス 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」駅より徒歩 1 分 5 番出口中央線・御堂筋線・四つ橋線「本町」駅より徒歩 10 分　


Web(https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyosaka/) / Instagram(https://www.instagram.com/the_lively_osaka_honmachi/)





THE LIVELY について



LIVELY HOTELSにおけるフラッグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中。ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人と情報と機会が集まる場」と再定義し、訪れるたびに新たな発見に出会える刺激に溢れたゲストエクスペリエンスを提供することを目指し、宿泊ゲストだけではなく、地域の皆様やホテルに興味を寄せてくださっている方にも気軽にお越しいただける機会を提供してまいります。






株式会社グローバルエージェンツについて



会社名　 　　　株式会社グローバルエージェンツ(https://www.global-agents.co.jp/)


代表取締役 　　山崎　剛
本社所在地 　 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3　　




グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業



LIVE：ソーシャルアパートメント(https://www.social-apartment.com/)46棟約3,000室を運営 　


STAY：ライフスタイルホテル12棟約1,200室を運営。　LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)


WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営


DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営
WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営
LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供