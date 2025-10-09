株式会社イルグルム、「グループコマースエバンジェリスト」にJACCA 代表理事など国内EC業界を代表する複数団体で要職を務める恩蔵 優が就任

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進、以下「イルグルム」）は、国内EC業界を代表する団体JACCA（日本越境EC協会）代表理事、及び、JECCICA（ジャパンEコマースコンサルタント協会）シニアコンサルタントであり、EC領域における豊富な知見と高い発信力を持つ恩蔵 優（おんぞう まさる）が、このたび「グループコマースエバンジェリスト（Group Commerce Evangelist）」に就任したことをお知らせいたします。

就任の背景と目的：業界をリードする専門家による新たな価値創出

EC市場が複雑化・多様化する中、事業者は常に最新のトレンドや技術を取り入れ、消費者ニーズに対応していくことが求められています。

恩蔵は、20年以上にわたりEC業界の第一線で活躍し、当社連結子会社である株式会社イーシーキューブの執行役員CMOなど複数のCxOを歴任。現在は当社連結子会社のルビー・グループ株式会社の執行役員CMOを務め、イルグルムグループのコマースサービスのブランディング・認知度向上のみならず、セミナー登壇やメディア取材を通じて、国内EC業界発展のため、知見やノウハウを積極的に共有・発信しています。

この度、恩蔵がイルグルムグループ全体のコマース事業を横断する「グループコマースエバンジェリスト」に就任し、以下を推進してまいります。

業界への貢献と市場活性化

恩蔵の持つEC領域の深い知見と、新聞社・メディアとの強いつながり、そして高い信頼性を活かし、グループ全体で得た市場動向や成功事例を外部に発信。EC事業者の皆様の成長に役立つ、客観的で信頼性の高い情報を届けます。

グループの総合力強化

イルグルムグループのコマース関連事業における知見を統合し、「コマース事業の顔」としてグループを代表する情報発信を行うことで、グループ各社のサービスシナジーを加速させます。

外部団体・人脈との連携強化

JACCA、JECCICAなどでの実績と人脈を活かし、EC業界の多角的な視点や、新たな協業の可能性を生み出します。

恩蔵のEC領域における知見と発信力、そしてこれまでの豊富な登壇実績を通じて、イルグルムグループはEC市場における知のプラットフォームとしての役割も強化し、業界全体の成長に貢献してまいります。

恩蔵 優 プロフィール

イルグルムグループ「グループコマースエバンジェリスト」

恩蔵 優（おんぞう まさる）

2004年、株式会社ネットプライス（現BEENOS）入社をきっかけにEC業界へ。以降、広告代理店‧グローバルSNS‧アパレル‧EC企業等の幹部‧CxOを歴任。LINE株式会社ではグローバルアライアンス×B2B2C×国際物流のスキームを掛け合わせた日本初サービスをローンチし、ECの可能性を広げた事で知られる。現在、2つのEC協会に携わり、日本のEC規模の発展と、世界と日本をつなぐ活動をしている。2023年4月、株式会社イルグルムに参画。連結子会社の株式会社イーシーキューブで執行役員CMOを含むCxOを歴任。2025年8月には連結子会社のルビー・グループ株式会社 執行役員CMOに就任。

イルグルムグループのコマース事業全体の発信とサービス普及への貢献を目的に、グループコマースエバンジェリストに就任。



・一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）：代表理事

・一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルタント協会（JECCICA）：シニアコンサルタント

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）概要

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表取締役：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングDX支援事業、コマース支援事業

URL：https://www.yrglm.co.jp/

株式会社イルグルムIR情報

【2025年9月期第3四半期】コマース支援事業が四半期黒字へ転換！

・動画：https://youtu.be/x7p0LBAopxA

・決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3690/tdnet/2664934/00.pdf