ジール、ドーモ株式会社主催 「Domopalooza Japan 2025」に出展

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、2025年10月15 日（水）に横浜BUNTAIで開催される ドーモ株式会社主催「Domopalooza Japan 2025」にDiamondスポンサーとして協賛します。DomoとSnowflake、Databricksを組み合わせた導入・構築支援実績などを紹介する展示に加え、Domoとクラウド型DWHの連携について講演を行います。

■Domopalooza Japan 2025概要

「未来を動かす、Data × AI × Curiosity」をテーマに、AIエージェント・カタリストをはじめとする最新技術を体験し、新しい可能性を拓くためのヒントを探る体験型イベントです。AIの最新研究結果から実践的なお客様事例、Domoの最新機能紹介、トレーニングセッションやネットワーキングまで、充実したコンテンツが満載の年次最大カンファレンスです。



＜ジールの講演（ソリューションデモ）＞

10月15日（水）12:30-12:45

「AIが加速させるDomoとクラウドDWHのシナジーとは ～Domo×Snowflake×Databricksが可能にする業務革新～」

株式会社ジール アライアンス本部 アライアンス推進部 マネージャー 岡本 真一

昨今、クラウドDWHの普及が急速に進む中、特に注目されているのが Snowflake と Databricks です。

本セッションでは、 Domo とこれら2つの製品を連携させ、さらに AI活用 によって実現できる新たな業務イメージを、デモンストレーションを交えてご紹介します。

＜ジールのブース展示＞

DomoとSnowflake、Databricksを組み合わせた導入・構築支援実績をご紹介します。また、近年多くのお客様に着目されている、ジール提供のオープンデータサービス「ＣＯ-ＯＤＥ」を活用した、自社データとオープンデータを掛け合わせるデータ分析の取り組みなどもご紹介します。

ジールの講演、およびブースにご来場いただきますよう、関係者一同 心よりお待ちしております。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/493_1_e663e84826f5a4d3580f99f7be20aab0.jpg?v=202510100757 ]

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上