フェンディ、スターリングシルバーのメンズジュエリーコレクション「フェンディ 925」を発売！

フェンディ・ジャパン株式会社

イタリアを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、2025-26年秋冬 メンズコレクションよりスターリングシルバーのメンズジュエリーコレクション「フェンディ 925（FENDI 925）」を発表いたします。100周年記念のファッションショーで発表された本コレクションは、ハイエンドな宝石の世界から着想を得た大胆で現代的なデザインが特徴で、メンズジュエリーの概念を再定義します。

ジュエリー部門のアーティスティック ディレクター、デルフィナ・デレトレズ・フェンディ（Delfina Delettrez Fendi）は、「フェンディ 925」で、自身のハイジュエリーにおける専門知識を活かし、スターリングシルバーを通して貴石の魅力を再構築しました。

ダイヤモンドや宝石に用いられる魅力的なカットやセッティングからインスピレーションを得て、ペンダント、チェーンネックレス、ブレスレット、バンドリング、シングルピアスなどの多彩なアイテムに、その特徴的なフォルムを落とし込んだ本コレクション。アイコニックな「FF」ロゴをあしらい、クラシックなダイヤモンドカットと洗練されたベゼルセッティングを「フェンディ 925」ならではのデザインで再解釈することで、意外性と本質を兼ね備えたアイテムが誕生しました。

本コレクションは、スターリングシルバーを素材、遊び心、革新的な精神におけるフェンディの卓越したクラフツマンシップを象徴する存在へと昇華させ、ダイナミックかつ魅力的な輝きを放ちます。

「フェンディ 925」リング\82,500（税込価格）「フェンディ 925」リング\145,200（税込価格）「フェンディ 925」シングルピアス\46,200（税込価格）「フェンディ 925」ブレスレット\179,300（税込価格）「フェンディ 925」ブレスレット\90,200（税込価格）「フェンディ 925」ブレスレット\63,800（税込価格）「フェンディ 925」ネックレス\271,700（税込価格）「フェンディ 925」ネックレス\117,700（税込価格）「フェンディ 925」ネックレス\100,100（税込価格）「フェンディ 925」ネックレス\82,500（税込価格）

本コレクションは、フェンディ直営店および公式オンラインストアfendi.comにて販売中です。