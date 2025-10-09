谷間ふっくら＆すっきりシルエットを叶える「チャーミングラマー(R) スリムライン」から妖精の衣装をイメージ。新コレクション＜Fairy Couture＞が登場

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社幻想的なムードと繊細なレースが魅力の軽やかでエレガントな新デザイン

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）が展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」は、新コレクション＜Fairy Couture（フェアリークチュール）＞を、10月9日（木）より発売します。

妖精の衣装からインスピレーションを得た＜Fairy Couture＞は、軽やかな編みレースをベースに、繊細で華やかなケミカルレースを組み合わせたデザイン。まるで羽のように軽やかで、幻想的かつ優美な雰囲気を演出します。

ブラジャーは、谷間ふっくら&スリムなシルエットを叶える「チャーミングラマー(R) スリムライン」。ショーツはお好みに合わせて選べる3種類をご用意しました。日常に特別な輝きを添える、しなやかでエレガントなコレクションです。

ふっくらとした谷間を演出しつつ、軽やかさを纏ったデザイン！妖精の衣装から着想を得た新しいシリーズが登場

脇を高く設計し、背部はU字のフラット仕上げで脇や背中の段差がおさえられ、アウターをすっきり着こなせます。多層構造のマシュマロふっくらパッドはパッドが取り外しできるので、お好みに合わせてボリューム調整できます。谷間もふっくらと360度パーフェクトなシルエットを叶えます。さらに、Newエンジェルワイヤーで、ワイヤーのセンター部分が肌にくい込みにくい仕様です。

新登場するデザインは、妖精の衣装からインスピレーションを得たシリーズ。軽やかな編みレースをベースに、繊細で華やかなケミカルレースをアクセントとして取り入れ、ロマンティックで夢のような雰囲気を演出します。

■製品ラインアップ

Fairy Couture 10月9日（木）発売予定

モデル。Instagramのフォロワー数は約35万人を超え、YouTubeの登録者数 は約22万人、TikTokのフォロワー数も15万人と、同世代から絶大な支持を集 めている。またファッションブランド「PINUE（ピヌエ）」をプロデュース。 プリ機のイメージモデルをはじめ、ドラマ・広告・雑誌・MV・への出演な ど活躍の幅を広げている。野球歴4年、ソフトボール歴2年でスポーツも万能。

「#トリンプで試着したら人生変わったわ」キャンペーン実施中

期間：2025年9月19日（金）～順次展開

対象チャネル：全国のトリンプショップ（直営店舗）・百貨店・専門店・ チェーンストア・AMOSTYLE・アウトレット・公式オンラインショップ

特設サイト： https://jp.triumph.com/tr-fitting.html

主な施策： 著名人によるフィッティング体験と体験メッセージの発信、特設ページの公開、試着体験・購入者への限定ノベルティ配布 ※ノベルティ配布は10月4日（土）開始予定

幅広い分野で活躍する5名が実際にフィッティングを体験し、その気づきや変化をエッセイとして執筆いただきました。エッセイの一節は広告コピーとして発信していくだけでなく、全文をキャンペーンサイトにて公開します。また、ご本人にナレーションいただいたエッセイの読み聞かせも同サイトにて視聴可能となっています。

1998年に誕生し、以来「カワイイ」を追求し、お届けしてきたアモスタイル。

2025年、アモスタイルが新たに発表するキャンペーンメッセージが

「なにしたってカワイイ」。

ポジティブな日もあればネガティブになってしまう日もあるアモスタイル世代の女性たち。

アモスタイルは、一番身近な場所から女性たちをやさしく包み込み、

元気な時もそうじゃない時も、

胸を張って前に進もうとする女性たちに寄り添います。

今を生きる全ての女性たちを肯定して、ハッピーをお届けする。

アモスタイルはそんなブランドであり続けます。