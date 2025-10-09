【大阪・関西万博】「ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」受注販売が決定！

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」各種を、ヘソプロダクションWEB通販サイトにて、2025年10月11日（土）11:00～ 受注販売いたします。当受注販売における販売数量の上限はございません。販売方法など詳細は以下をご確認ください。






■グッズ販売概要


「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース」コラボレーショングッズ

（受注販売※販売数量の上限なし）


販売期間：2025年10月11日（土）11:00 ～ 2025年10月18日（土）20:00 まで


発送時期：2025年12月中旬 から順次発送予定


企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション


ライセンス表記：(C)Expo 2025 (C)阪神タイガース


販売場所：ヘソプロダクションWEB通販｜https://heso.base.shop/categories/6934398


※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【ご購入に関する注意事項】


※こちらは予約販売商品です。商品が入荷次第の発送となります。


※ご注文完了後の内容変更・キャンセルは不可とさせていただきます。


※製造状況等によりお届けが遅れる場合がございます。予めご了承下さい。


※購入時「Pay ID」アカウントへのログインが必須となります。


※利用できる決済方法は「クレジットカード決済」のみです。


※カードの状況確認のため、注文から2～3週間後にカード会社からキャンセルのご連絡が届くことがあります。（実際の注文は、キャンセルされません）


※発送予定時期に合わせて、あらためてオーソリ（有効期限や利用可能残高などの確認）をおこないます。


※商品代金の決済は、商品発送時におこなわれます。



上記ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。



■販売商品　※監修中｜デザイン変更がある場合がございます。

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ（税込5,500円）


ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ（税込4,950円）


ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念不織布バッグ（税込1,430円）


ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ（税込770円）





ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド・全5種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（税込660円）


ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マルチ巾着（税込1,100円）


ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マグカップ（税込1,980円）


ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットキーチェーン（全3種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットマグネット（全3種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガースキューブパズルキーホルダー（税込770円）





ミャクミャクタイガースクリップ付き木製スタンド（ブラインド・全5種／税込990円）


ミャクミャクタイガースアクリルマドラー（ブラインド・全6種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガースミニフレームマグネット（ブラインド・全6種／税込770円）


ミャクミャクタイガースアクリルキーホルダー（ブラインド・全6種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガースホログラムステッカー（ブラインド・全6種／税込660円）


ミャクミャクタイガースクリアファイル（全2種／税込440円）


ミャクミャクタイガースマスキングテープ（税込660円）


ミャクミャクタイガースぷにぷにシール（全2種／税込605円）





ミャクミャクタイガースネックストラップ（税込880円）


ミャクミャクタイガース御守根付（全2種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガースミニタオル3枚組セット（税込1,100円）


ミャクミャクタイガースフェイスタオル（全2種／税込2,200円）


ミャクミャクタイガースマフラータオル（全2種／税込1,980円）


ミャクミャクタイガースマルチ巾着（全2種／税込1,100円）


ミャクミャクタイガース不織布バッグ（全2種／税込1,430円）


ミャクミャクタイガース絆創膏（税込660円）





※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。



■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション


本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26


代表者：代表取締役 稲本 実


資本金：10,000,000円


事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング


URL： https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》


株式会社ヘソプロダクション


URL： https://www.heso-pro.com