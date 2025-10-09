株式会社MCEAホールディングス、「LegalOn: World Leading Legal AI」を採用

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、グループ会社の経営支援や一体経営の推進を通じて、グループ理念である「人とビジネスの可能性を最大化」を実現してるMCEAホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表：代表取締役社長 齋藤 武育） に、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251009) ）を導入いただいたことをお知らせします。

■「LegalOn」導入背景・選定理由

（１）導入背景・理由

弊社はグループ理念として「人とビジネスの可能性を最大化する」を掲げ、株式会社PE-BANKやアスノシステム株式会社の3社で多様な事業活動を行っており、バックオフィスの生産性向上に向け活動しており、先端技術であるLegalTechを活用し、総務だけでなく、当社だけではなく、グループ全体での生産性向上のため、LegalOnの導入を決めました。





（２）今後期待すること

グループ全体でLegalOnを活用することにより、契約業務の全体の業務時間を大幅に削減し、より高度な事業会社に対する戦略的な支援を行い、グループ全体の生産性と価値向上、スピード改善への貢献を期待しています。



■株式会社MCEAホールディングスについて（ URL：https://mcea-hld.jp/(https://mcea-hld.jp/) ）- 会社名 ：株式会社MCEAホールディングス- 代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育- 事業内容 ：・グループ会社である株式会社PE-BANK、アスノシステム株式会社の経営支援・グループ一体経営の推進- 本社 ：東京都港区高輪二丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前- 設立 ：2015年(平成27年)9月1日- 従業員数 ：36人（2024年8月現在）- 資本金 ：1億円





■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251009) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies- 代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2017年4月- 資本金等：198.5億円（資本準備金等含）