４コマ漫画の巨匠が贈る『派遣戦士 山田のり子』コミックス最新24巻が豪華描き下ろし４コマも収録し、大ボリュームで10月９日に発売！

スーパー派遣社員・山田のり子が、会社を舞台に大活躍する人気４コマ漫画『派遣戦士 山田のり子』（著・たかの宗美）のコミックス最新24巻が、2025年10月９日（木）に発売されます。


今回は季節外れのバカンス気分なのり子が目印！ 豪華描き下ろし4コマも収録したボリューム満点の１冊です。ぜひ書店でお買い求めください！


＜あらすじ＞


大人気ご長寿４コマシリーズ第24巻！


会社のあれこれ、スーパー派遣戦士・山田のり子の手にかかれば、即解決！


華麗に、美しく、そして時に大胆に。超人的な仕事ぶりをとくとご覧あれ。


大好評の番外編「漫画家アシスタント編」もたっぷり収録。個性豊かで、締め切り間近の漫画家がたくさん登場します！ のり子は全ての現場を救うことができるのか!?


特別描き下ろし４コマでは、表紙で描かれたバカンスのり子の裏話も…？



無料＆大量値引きの電子キャンペーン

新刊発売を記念し、Kindleでの大幅値引き＆Kindle Unlimitedへの投入が開始！


この機会に派遣戦士の働きぶりを、まとめてじっくりお楽しみください。



【Kindleで実施】


期間：10月７日（火）～10月21日（火）


・『派遣戦士 山田のり子』１～23巻　各30円（税別）　



【Kindle Unlimited投入】


期間：10月１日（水）～11月30日（日）


・『派遣戦士 山田のり子』１～23巻



【複数ストアで実施】


期間：10月９日（木）～10月22日（水）


・『派遣戦士 山田のり子』１巻～３巻　ストリーミング無料


・『派遣戦士 山田のり子』１巻～３巻　30%オフ



＜書誌情報＞


『派遣戦士 山田のり子』24巻


著者：たかの宗美


判型：A５判


ページ数：114p


定価：814円（税込）


発売日：2025年10月９日


権利表記：(C)たかの宗美/双葉社


詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845759463140000000?type=1