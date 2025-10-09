【正式リリース】オールインワンAI生成プラットフォーム 「ToMoviee（トゥームービー）」 がついに登場！

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア想像をカタチにする、新しいAI生成体験

株式会社ワンダーシェアーソフトウェアは、AIによる動画・画像・音声・サウンドエフェクトの生成をワンストップで実現する新しいオールインワンプラットフォーム「ToMoviee（トゥームービー）」を正式リリースいたしました。

ユーザーはテキストを入力するだけで、プロ品質の映像シーンやフォトリアルな画像、さらにはスタジオグレードの効果音まで、あらゆるメディアをAIで自動生成することができます。ウェイトリストなしで、すぐにご利用いただけます。

「ToMoviee（トゥームービー）」の主な特徴

テキストから動画生成

テキスト入力するだけで、物語の一場面を瞬時にビジュアル化。精度の高いストーリー展開も思いのままに再現できます。

画像に命を吹き込むアニメーション生成

1枚の静止画から、感動的でドラマティックな映像を自動生成。写真を“物語る”コンテンツへ変換します。

HDクオリティの効果音生成

AIがあなたの想像したサウンドを、プロ仕様のクオリティで再現。わずか1つのプロンプトから、臨場感のある音楽を作り出します。

シームレスな動画継続生成

既存の動画の“続きを”AIが自動生成。世界観を拡張し、創作の幅を無限に広げます。

開発背景

生成AI技術の進化により、誰もが「クリエイター」になれる時代が到来しました。

ToMovieeは、「想像から創造へ（From Imagination to Creation）」をコンセプトに、初心者からプロフェッショナルまで、誰もが自分のアイデアを映像・音声として自在に表現できる環境を提供します。

公式サイト

公式サイト：https://tomoviee.ai

ユーザーの皆様に支えられ ワンダーシェアーは【創業22周年】を迎えることができました



2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

