電池不要＆スマホ充電可能！竹素材を使ったクラシカルなランタン「SNOOPY パワーチャージLEDランタン-BF」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、スヌーピーと仲間たちがアウトドアを楽しんでいるようなデザイン「CAMP with SNOOPY」シリーズから、電池不要でスマホ充電も可能なランタン「SNOOPY パワーチャージLEDランタン-BF」を、2025年9月25日(木)より新発売いたしました。

【 CAMP with SNOOPY 2026 】https://www.logos.ne.jp/special/187

1950年代に登場して以来、国も世代も超えてずっと愛され続けている「PEANUTS」の仲間たち。そんなスヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれた新シリーズ「CAMP with SNOOPY」が登場しました。LOGOSらしさあふれるアートを取り入れた、オリジナルデザインのテントやチェア、ランタンなど、キャンプをにぎやかに彩るアイテムを展開しています。

本アイテムは、「CAMP with SNOOPY」シリーズから登場した、竹のぬくもりを感じるクラシカルなデザインで、スマートフォンの充電も可能な蓄電式ランタンです。ロウソクのようにやわらかく揺らめく「ゆらめきモード」を搭載しており、灯りをともすと温もりのある雰囲気を演出します。また、通常モードへの切り替えや無段階調光も可能で、読書やリラックスタイムなど、シーンに応じて最適な明るさに調整が可能です。

USB出力ポートを備えているため、モバイルバッテリーとしても活用でき、フル充電でiPhone約1台分の充電が可能です。ボディには竹集成材を使用し、自然な手触りと温かみのある見た目を実現しました。アウトドアはもちろん、インテリアとしても映えるデザインです。

さらに、球形のケージで光源をしっかり保護しており、持ち運びも安心なほか、吊り下げ用のリング付きで、吊るす・置く・手に持つの3WAYに対応し、さまざまなシーンで活躍します。また、LED仕様のため長寿命かつ静音で、火傷や引火の心配がなく、安全かつ環境への配慮も兼ね備えています。

PEANUTSの仲間たちが描かれたLOGOSオリジナルデザインで、竹のぬくもりを感じるクラシカルなランタン「SNOOPY パワーチャージLEDランタン-BF」を、アウトドアシーンやご家庭でぜひご活用ください。

・製品概要

1950年代に登場して以来、国も世代も超えてずっと愛され続けている「PEANUTS」の仲間たち。そんなスヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれた新シリーズ「CAMP with SNOOPY」が登場。LOGOSらしさあふれるアートを取り入れた、オリジナルデザインのテントやチェア、ランタンなど、キャンプをにぎやかに彩るアイテムを展開。

ボディには竹集成材を使用し、自然な手触りと温かみのある見た目を実現し、アウトドアはもちろんインテリアとしても映えるデザイン。また、電池不要ながらスマートフォンの充電も可能なランタンで、フル充電でiPhone約1台分の充電が可能。

※スマートフォンへの充電は、お手持ちの充電ケーブルをご使用ください。

※充電能力は、iPhoneのバッテリー容量を約2,000mAhとして計算した理論値です。

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれており、LOGOSらしさあふれるアートを取り入れたオリジナルデザイン。

ロウソクのようにやわらかく揺らめく「ゆらめきモード」を搭載しており、灯りをともすとスヌーピーと仲間たちが夜空を見上げる後ろ姿が浮かび上がり、温もりのある雰囲気を演出。また、通常モードへの切り替えや無段階調光も可能で、読書やリラックスタイムなど、シーンに応じて最適な明るさに調整が可能。

球形のケージで光源をしっかり保護しており、持ち運びも安心。吊り下げ用のリング付きで、吊るす・置く・手に持つの3WAYに対応し、さまざまなシーンで活躍。LED仕様のため長寿命かつ静音で、火傷や引火の心配がなく、安全かつ環境へも配慮。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/979_1_6f5c0a261dec2c50cfdb18a4e8c383c0.jpg?v=202510091127 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2025年9月25日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/special/187

・「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2025 Peanuts ）

「SNOOPY パワーチャージLEDランタン-BF」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 SNOOPY パワーチャージLEDランタン-BF 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11444

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【 アウトドアブランド LOGOS 】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

■画像データの取扱いに関するお願い

掲載をご希望される場合は、お手数ですが必ず事前のご連絡をお願いいたします。