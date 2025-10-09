総力特集は、逆説の未来人ジョン・タイター大予言　　月刊「ムー」11月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年10月9日（木）に月刊「ムー」11月号（特別価格：1250円（税込））を発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 逆説の未来人ジョン・タイター大予言

西暦2000年の秋、突如として、インターネット上に現れた謎の未来人、ジョン・タイター。彼が語った衝撃の未来。その真偽をめぐって、これまで幾多の議論がされてきた。現在、彼が語ったことは事実である可能性が出てきた。最新「アトラクターフィールド理論」をもとに、タイムトラベルの真実を解き明かしたとき、避けては通れない第3次世界大戦が間近に迫っていることがわかってきた。

特別企画 驚異の常温核融合ミステリー

通常の10万分の１以下の温度で核融合反応が起き、莫大なエネルギーが得られるという常温核融合だが、従来の科学常識からは説明ができないため、長らく疑似科学とみなされてきた。ところが、ここに来て、まったく新しい事実が判明した。中性子の発生源を厳密に調べてたところ、驚くべきことに、起こっていたのは核融合ではなく、核分裂だった。エネルギー革命を起こす常温核分裂が今、ついに姿を現す!!

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 小泉八雲／実用スペシャル エスパー・小林 運気の強化術／別冊スペシャル付録 神秘の守護石ナウイナイト・クリスタル／佐賀の玄海原発に３機のUFOが飛来!!／ウォーレン・オカルト博物館の呪い事件／ジェームズ・ウェッブ宇宙天体望遠鏡が見た宇宙／韓国・漢江で巨大水棲UMAが出現!!／驚異!! UFOがミサイルを跳ね返した!!／神代文字「ホツマ文字」が描かれた呪物の謎／怪談を聴いて微笑んだ市松人形 ほか

●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／シークエンスはやとも 噂のホウダン……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2025年11月号

定価：1250円 (税込)

発売日：2025年10月9日（木）

判型：Ｂ５判

ISBN:4910085331158

電子版：有

