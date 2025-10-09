株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）は、公益財団法人日本自然保護協会が発行する「ネイチャーポジティブ貢献証書」を取得しました。これは、当社の創業の地である小矢部市（富山県）でのネイチャーポジティブ実現に向けた取り組みに貢献したことを証明するものです。

本貢献証書は、ネイチャーポジティブの実現に向けて生物多様性の保全や再生に力を入れる当社の取り組みが、世界目標（昆明・モントリオール生物多様性枠組、以下、GBF）にどれくらい貢献しているかを最新の科学的知見を活かし定量的に検証しており、専門家や研究機関によって客観的に評価されたことになります。



▮ゴールドウインの「ネイチャーポジティブ貢献証書」貢献内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7414/table/1218_1_a3f87f1816a10b54ea0932af681f6626.jpg?v=202510091157 ]

当社は、長期ビジョン「PLAY EARTH 2030」の「環境におけるサステナビリティ」の中で、「生物多様性の保全と回復」を掲げ、中期・長期の目標設定と環境改善に向けた取り組みを進めています。今後も、当社は人と地球のために、生物多様性の損失を止め、自然を回復させる「ネイチャーポジティブ」の実現に取り組んでいきます。

