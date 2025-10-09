ニューヨーカー メンズ「Urban Chic Traditional 2025 Autumn Winter」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「Urban Chic Traditional 2025 Autumn Winter」を自社通販サイトで公開しました。

Urban Chic Traditional 2025 Autumn Winter

スタイリッシュでモダンなスタイルを提案するレーベル「Urban Chic Traditional」。洗練された都会的なスタイルにタイムレスなトラディショナルの要素を加えたコレクションは、ビジネスからカジュアルまで幅広く活躍。上質な素材とこだわりのディテールで、日常に品格とエレガンスをもたらします。

▽特集ページはこちらから

今回は、2025年秋冬コレクションから、NEWYORKERのプレス担当が提案するカジュアルコーディネートをご紹介します。リラックス感のあるトップスやボトムス、そして上質な素材と洗練されたシルエットのアウターを組み合わせた、旬のスタイリングをご覧ください。

秋に映えるカジュアルシャツスタイル

秋カラーのチェックシャツは、ボックスシルエットのリラックス感が、洗練された大人の雰囲気を演出してくれます。アースカラーのパンツと合わせれば、温かみのある優しい雰囲気のコーディネートに仕上がります。上品な印象のタートルネックカットソーと合わせてカジュアル感を中和し、クリースライン入りのパンツを合わせれば、子供っぽくならず、こなれたカジュアルスタイルを楽しめます。

シャツ 税込 \22,000

カットソー 税込 \19,800

パンツ 税込 \28,600

秋を感じさせるアースカラーコーデ

きちんと見えするアンサンブルニットにリラックスシルエットのトラウザーズを合わた秋のキレイ目カジュアルスタイル。トラウザーズにはウールブレンド素材ならではの上品な風合いと程よい光沢感があり、洗練された着こなしを演出してくれます。ブラウン×グリーンの秋を感じさせるアースカラーの組み合わせで、大人の落ち着きを感じさせるコーディネートが完成。

カーディガン 税込 \24,200

ニット 税込 \19,800

パンツ 税込 \30,800

休日着を格上げするワイドシルエットコーデ

快適さと上品さを両立した、大人の休日を彩るリラクシーなシルエットのアウタースタイル。前ボタンはあえて留めず、さっと着流す着こなしがおすすめ。ゆったりとしたシルエットにはインナーにカーディガンやタートルネックをレイヤードし、レザーシューズなど程よくドレスアイテムを取り入れたコディネートがおすすめ。エレガントかつ気取りすぎない雰囲気が◎

アウター 税込 \66,000

カットソー 税込 \19,800

カーディガン 税込 \27,500

パンツ 税込 \30,800

無骨さと温もりのコントラストを愉しんで

ボックスシルエットの程よく抜け感のあるゴート（山羊）レザーアウターと立体的な編み柄がラグジュアリーな印象のタートルネックニットを合わせた都会的な印象のスタイル。ウール素材の温もりをプラスすることで、ハードになりすぎない都会的な印象のスタイルに仕上がります。ダークグリーンのウールパンツと足元をレザーシューズで引き締めたコーディネートです。

アウター 税込 \110,000

ニット 税込 \30,800

パンツ 税込 \29,700

▽Urban Chic Traditionalアイテムはこちら

▽25AW新作アイテム一覧はこちら

▽NEWYORKER商品一覧はこちら

▽特集一覧はこちら

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

▽NY.CLUB会員ページ

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



