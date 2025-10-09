『Identity V 第五人格』POP UP SHOP in ハンズ 10月28日（火）から全9店舗で順次開催決定！先行販売の新作グッズも公開！

　株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区　代表：辻 政英　以下：「フロンティアワークス」）は、2025年10月28日（火）から、ハンズ9店舗で『Identity V 第五人格』のPOP UP SHOPを順次開催いたします。



　先行で販売する新作グッズのほか、「第五人格幼稚園 Vol.3」シリーズのグッズも販売予定ですので、是非この機会をお見逃しなく！



　また、先行販売の新作グッズは、事後通販・一般販売を予定しております。詳細は後日、フロンティアワークスのグッズ制作 公式X（https://x.com/goods_fwinc）にてお知らせいたしますので、合わせてチェックしてくださいね！



■『Identity V 第五人格』POP UP SHOP in ハンズ

【開催期間・店舗】


・ハンズ9店舗


第１弾：2025年10月28日（火）～11月17日（月）


新宿店、札幌店、ミナモア広島店



第２弾：2026年1月15日（木）～2月5日（木）


心斎橋店、横浜店、博多店



第３弾：2026年3月5日（木）～3月25日（水）


岡山店、渋谷店、名古屋店



詳細はこちらをチェック！


フロンティアワークス　グッズ制作 公式X：https://x.com/goods_fwinc



■第1弾先行販売商品

・RE:シリーズ トレーディング缶バッジ 設定画collection UR Vol.2


【種類】


全12種



【価格】


550円（税込）



【ラインナップ】


医師、納棺師、バーメイド、「囚人」、小説家、「少女」、航空エンジニア、「脱出マスター」,リッパー、結魂者、「悪夢」、隠者



・RE:シリーズ トレーディング缶バッジ 設定画collection SSR Vol.2


【種類】


全15種



【価格】


550円（税込）



【ラインナップ】


弁護士、祭司、探鉱者、墓守、画家、玩具職人、患者、「心理学者」、作曲家、断罪狩人、白無常、黒無常、夢の魔女、魔トカゲ、ヴァイオリニスト




(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.




■株式会社フロンティアワークス






事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム


イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給


営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号　東池袋セントラルプレイス　4F・5F


代表者：辻　政英


設立：平成14年8月


公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/