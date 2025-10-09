『Identity V 第五人格』POP UP SHOP in ハンズ 10月28日（火）から全9店舗で順次開催決定！先行販売の新作グッズも公開！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、2025年10月28日（火）から、ハンズ9店舗で『Identity V 第五人格』のPOP UP SHOPを順次開催いたします。
先行で販売する新作グッズのほか、「第五人格幼稚園 Vol.3」シリーズのグッズも販売予定ですので、是非この機会をお見逃しなく！
また、先行販売の新作グッズは、事後通販・一般販売を予定しております。詳細は後日、フロンティアワークスのグッズ制作 公式X（https://x.com/goods_fwinc）にてお知らせいたしますので、合わせてチェックしてくださいね！
■『Identity V 第五人格』POP UP SHOP in ハンズ
【開催期間・店舗】
・ハンズ9店舗
第１弾：2025年10月28日（火）～11月17日（月）
新宿店、札幌店、ミナモア広島店
第２弾：2026年1月15日（木）～2月5日（木）
心斎橋店、横浜店、博多店
第３弾：2026年3月5日（木）～3月25日（水）
岡山店、渋谷店、名古屋店
詳細はこちらをチェック！
フロンティアワークス グッズ制作 公式X：https://x.com/goods_fwinc
■第1弾先行販売商品
・RE:シリーズ トレーディング缶バッジ 設定画collection UR Vol.2
【種類】
全12種
【価格】
550円（税込）
【ラインナップ】
医師、納棺師、バーメイド、「囚人」、小説家、「少女」、航空エンジニア、「脱出マスター」,リッパー、結魂者、「悪夢」、隠者
・RE:シリーズ トレーディング缶バッジ 設定画collection SSR Vol.2
【種類】
全15種
【価格】
550円（税込）
【ラインナップ】
弁護士、祭司、探鉱者、墓守、画家、玩具職人、患者、「心理学者」、作曲家、断罪狩人、白無常、黒無常、夢の魔女、魔トカゲ、ヴァイオリニスト
(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.
■株式会社フロンティアワークス
事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム
イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給
営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F
代表者：辻 政英
設立：平成14年8月
公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/