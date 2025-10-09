中高年はもちろん20～30代も要注意！　痛風を防ぐ116の方法を名医が解説。尿酸値の改善法は、これ1冊でわかる！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2025年10月9日（木）に「健康これイチ」シリーズの最新刊『これ1冊でわかる！ 名医が教える 尿酸値を下げるルールとレシピ』を発売いたしました。

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058025875(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025875)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18294847/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294847/)

●痛風、高尿酸血症、プリン体、尿路結石、メタボ……

そんな言葉が気になるあなたに

日本における高尿酸血症の推定患者数は約1,300万人にのぼります。ただ、尿酸値が高くても自覚症状がほとんどないため、病院にかからず放置してしまう人も少なくありません。しかし、そのままにしておくと、激しい痛みを伴う「痛風発作」や「尿路結石」、さらには「腎障害」などの合併症のリスクが高まります。痛風は、20代から高齢者まで幅広い世代でかかる可能性のある病気です。この1冊で早めに対策することが重要です。

※日本生活習慣病予防協会より引用 https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/disease/hyperuricemia/

『これ1冊でわかる！ 名医が教える 尿酸値を下げるルールとレシピ』は、複十字病院 膠原病リウマチセンター長の谷口敦夫先生が監修。豊富な図解とともに、尿酸値を下げて、痛風や高尿酸血症を予防・改善する116の方法をわかりやすく解説しています。

▼健康診断で尿酸値が高いと指摘された！ こんな不安をお持ちの方に

・放置すると、どんなリスクがあるの？

・痛風発作を防ぐにはどうしたらいい？

・やっぱりプリン体を気にしなくちゃダメ？

・薬に頼らず尿酸値を下げたいんだけど……。

・尿酸値を改善する料理って、どんなレシピ？

・「ビールはNG」って言われるけど、本当？

・多忙で外食ばかり、運動する時間もない……どうすれば？

●【特効ルール】と【料理レシピ】を1冊に！「健康これイチ」シリーズ

「健康これイチ」シリーズは、多くの人が「気になる」病気に対して、日常生活ですぐにできる【特効ルール】と毎日おいしく食べられる【料理レシピ】の2つが1冊にまとまった、“これ1冊だけ”あれば予防・改善できる、新しい健康実用書シリーズです。

シリーズの基本コンセプトは、

・きつい食事制限や、ハードな運動はしなくてもできる【特効ルール】を紹介すること

・「何を作ったらいいかわからない」と悩む人のために【料理レシピと献立例】を紹介すること

の2点です。

それらを見やすく＆わかりやすい【図解たっぷりオールカラー】で名医が解説します。

これまで発売した「腎機能（腎臓病）」「血糖値（糖尿病）」「コレステロール（脂質異常症）」に続き、本書は4冊目となります。また、2025年11月に「高血圧」を発売予定です。

［目次］

▲『これ1冊でわかる！ 名医が教える 腎機能を強化するルールとレシピ』▲『これ1冊でわかる！ 名医が教える 血糖値を下げるルールとレシピ』▲『これ1冊でわかる！ 名医が教える コレステロールを下げるルールとレシピ』▲『これ1冊でわかる！ 名医が教える 尿酸値を下げるルールとレシピ』

※一部抜粋

◆PART1 気になる！ 尿酸値の疑問Q&A



◆PART2 痛風・高尿酸血症を防ぐ！ 尿酸値を下げる！ 特効ルール

【食事】ステーキやエビは「絶対禁止」ではない／食後のコーヒーが痛風のリスクを下げる／海藻、きのこ、野菜で尿をアルカリ化させる

【運動】仕事の合間に座ってできるエクササイズをする／内臓脂肪を撃退する呼吸と姿勢／9分ウォーク＆1分ジョギングで減量効果大

【生活】「入眠儀式」でぐっすり眠れるようにする／自律神経を整えて、ストレスを和らげる



◆PART3 尿酸値改善のおいしいレシピ

組み合わせのコツが見えてくる3日間の献立例

【主菜】いわしソテーの香味トマトだれ／ひじきハンバーグのおろし和風あんかけ／キャベツと厚揚げのしょうがクリーム煮

【副菜】トマトのチーズ白和え／オクラのアーモンドソテー／れんこんとキャベツの青のり炒め

【主食】きざみブロッコリーのレモンライス／納豆とアボカドのおろしそば

【汁物】きのこと切り干し大根のみそ汁

ほか多数のレシピを紹介



◆PART4 尿酸値が上がるとこんなに怖い！【高尿酸血症・痛風】ってどんな病気？

［監修者プロフィール］

谷口敦夫（たにぐち・あつお）

医学博士。複十字病院 膠原病リウマチセンター長。

日本リウマチ学会 指導医・専門医。日本痛風・尿酸核酸学会 理事。

1983年、三重大学医学部卒業。東京女子医科大学附属リウマチ痛風センター助手、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校研究員、東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター助教授、東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター教授を経て、2020年より現職。

［商品概要］

『これ1冊でわかる！ 名医が教える 尿酸値を下げるルールとレシピ 痛風発作を防ぐ116の方法』

監修：谷口敦夫

定価：1,694円（税込）

発売日：2025年10月9日（木）

判型：A5判／160ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802587-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380258700(https://hon.gakken.jp/book/2380258700)

【本書のご購入はコチラ】

