【新発売】「にゃんこ大戦争クイズブック」シリーズ第4弾！　からだのぎもんを、にゃんこと一緒に学べる『なぜ？がわかる！　にゃんこ大戦争クイズブック　～からだのぎもん編～』好評発売中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年9月18日（木）に『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～からだのぎもん編～』を発売いたしました。

▲大人気ゲームアプリ「にゃんこ大戦争」のキャラクターたちと、からだについて学べるクイズブックが新登場！

▼『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～からだのぎもん編～』

https://hon.gakken.jp/book/1020617600

■大人気シリーズ第4弾！ にゃんこと一緒に、みんなで楽しめるクイズ本

累計1億1,000万ダウンロード突破（2025年9月現在）の大人気ゲームアプリ「にゃんこ大戦争」のキャラクターと一緒に楽しく学べる、『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック』シリーズに第4弾が登場！ 今回のテーマは「からだ」です！

◎かぜをひくと、のどがいたくなるのはなぜ？

◎魚を食べると頭が良くなるって本当？

◎なぜ緊張すると顔が赤くなるの？

◎どうして白髪は生えるの？

……などなど、身近なぎもんから、学校では習わないからだの不思議まで、にゃんこたちといっしょにクイズで楽しく学べます。全88問収録の大ボリュームで、イラスト付きの詳しい解説もたっぷり。読めば読むほど、からだについて興味がわく1冊です！

◆特長その１◆ にゃんこと一緒だから、楽しく学べる！

人気ゲーム「にゃんこ大戦争」のキャラクターたちが、クイズをゆるくナビゲート！ 読書の習慣がなくても、気軽に楽しく読み進めることができます。

◆特長その２◆ 全ページふりがな＆詳しい解説で、小学生から楽しめる！

対象年齢は小学校低学年から！ 全編ふりがな付きで、小学生から楽しく読めます！

◆特長その３◆ 教室で、ご家庭で！ みんなで楽しめる1冊です！

ページをめくると答え合わせができる構成になっていて、親子で、友だち同士で、クイズを出しあったり、一緒に答えを考えたりして楽しめます。遊びながらコミュニケーションをとるのにもピッタリな1冊です。

▼シリーズ好評発売中▼

［最新刊情報］

■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～からだのぎもん編～』

監修：ポノス株式会社、阿部和厚

定価：1,100円（税込）

発売日：2025年9月18日

判型：B6／184ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206176-9

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1020617600(https://hon.gakken.jp/book/1020617600)

［既刊も好評発売中！］

■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～宇宙のぎもん編～』

監修：ポノス株式会社、渡部潤一

定価：1,100円（税込）

発売日：2025年4月10日

判型：B6／184ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206109-7

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1020610900(https://hon.gakken.jp/book/1020610900)

■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～科学のぎもん編～』

監修：ポノス株式会社

定価：1,100円（税込）

発売日：2022年12月15日

判型：B6／184ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-205681-9

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1020568100(https://hon.gakken.jp/book/1020568100)

■『なぜ？がわかる！ にゃんこ大戦争クイズブック ～生き物のぎもん編～』

監修：ポノス株式会社

定価：1,100円（税込）

発売日：2024年9月12日

判型：B6／184ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206001-4

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1020600100(https://hon.gakken.jp/book/1020600100)

