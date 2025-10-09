＜助成先公募＞第1回「大阪子どもゆめ応援基金」募集開始（2025/10/9～2025/11/25）

「大阪子どもゆめ応援基金」の目的

大阪府内ではおよそ６人に１人の子どもが相対的貧困の状態にあると言われます。経済的困難が子どもたちの学校内外での体験活動や人とのつながりの不足の要因となることがあります。貧困や社会的孤立は自己肯定感の低下を招き、自分の可能性を信じられないまま成長することで、未来の選択肢を自ら狭めてしまうことが懸念されます。

「大阪子どもゆめ応援基金」は、大阪の子どもたちが、経済状況や養育環境の格差に左右されず、夢を持ち、自分らしく生きる力を育めるように、自分の「好き」や「得意」を見つけられる環境づくりを支援します。生活支援にとどまらず、学習やスポーツ、エンターテインメント、多世代交流など子どもたちに体験機会を提供する取り組みを助成します。

以下リンクから募集要項・よくある質問・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000313.html

■助成対象

大阪府内に住み、経済状況や養育環境等の理由で機会が限られている子どもへ、学校外の学習やスポーツ・エンターテインメント体験、多世代交流などを提供する事業。

※本公募では主に大阪府に住む子どもを対象とした事業を実施する団体が対象です。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。

■助成金額

助成総額：1,200万円（予定）

１団体あたりの助成金額：50万円～300万円

採択団体数：4-8団体程度（予定）

助成対象期間：2026年4月１日～2027年3月31日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2025年10月9日（木）

公募締切：2025年11月25日（火）17:00

採択結果通知：2026年2月下旬（予定）

■応募方法

・基金の募集要項とよくある質問をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）