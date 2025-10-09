フレックス株式会社とのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

本契約締結に伴い、10月より開幕する2025₋26シーズンよりサンロッカーズ渋谷ホームゲーム青山学院記念館において設置されるゴールアームへ「FLEX」のロゴを掲出するとともに、サンロッカーズ渋谷各広報物にも「FLEX」のロゴを掲載いたします。また、今シーズン中にサンディーが出演するイベントの実施も予定しております。



■フレックス株式会社 コメント

このたび、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「サンロッカーズ渋谷」様とオフィシャルパートナーシップを締結できたことを、大変嬉しく思います。

クルマもスポーツも、自分らしく楽しむことで、日常がもっと豊かになります。 フレックスは「クルマと楽しむ文化」を大切にしながら、ライフスタイルを彩る提案を続けてきました。 プレーヤーとサポーターが一体となって熱く盛り上がるプロバスケットボールの魅力に共感し、今回のパートナーシップに参画いたしました。

サンロッカーズ渋谷とともに、「楽しむ力」が交差するこの出会いから、新たな面白さをカタチにしていきたいと考えています。

■フレックス株式会社 会社概要

会社名：フレックス株式会社

所在地：東京都港区北青山二丁目5番8号青山OMスクエア6階

代表者：代表取締役 藤崎 孝行

URL：https://flex.jp/(https://flex.jp/)

■掲載ロゴ

■ロゴ掲載箇所

・サンロッカーズ渋谷ホームゲーム青山学院記念館において設置されるゴールアーム

・サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ