クレ・ド・ポー ボーテとユニセフ　チャリティ キャンペーン ”MY RADIANCE ACTION”を実施。SNSアクションで、少女たちの教育を支援

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」とユニセフは2025 年10月9日(木)より、チャリティ キャンペーン”MY RADIANCE ACTION（マイ ラディアンス アクション）”を実施いたします。

世界中の少女たちへのSTEM教育の支援のため、クレ・ド・ポー ボーテでは2019年よりユニセフとパートナーシップを結び、ブランドを代表する美容液「ル・セラム」を1本購入するごとに3米ドルの寄付を実施しています。この度、より多くの方にこの取り組みを知っていただくことを目指し、SNS参加型のキャンペーンを開催します。キャンペーン期間中に、「ル・セラム」を通したSNSアクションを行うことで、世界中の少女たちの教育とエンパワーメントを支援するユニセフの活動への寄付が行われます。

MY RADIANCE ACTIONキャンペーン概要

期間： 2025年10月9日（木）～11月30日（日）

内容：下記のいずれかのアクションでキャンペーンにご参加いただくと、クレ・ド・ポー ボーテよりユニセフへ寄付が行われます。

1）クレ・ド・ポー ボーテ公式Xアカウントからキャンペーン投稿をリポストいただくと、1ポストにつき100円を寄付いたします。

2）「＃クレドポーボーテ」「＃ルセラム」「＃マイラディアンスアクション」のハッシュタグとともに、ご自身のSNS（InstagramまたはX）で投稿いただくと、1投稿につき100円を寄付いたします。

キャンペーンURL : https://www.cledepeau-beaute.com/jp/unlockthepowerofgirls.html?rt_pr=trt60

※本キャンペーンでは、参加数に関わらず総額で10,000米ドルを寄付いたします。また、500万円を上回らない金額を寄付いたします。

※日本地域のみのキャンペーンです。

クレ・ド・ポー ボーテとユニセフによる活動

2019年に開始されたクレ・ド・ポー ボーテとユニセフのパートナーシップは、少女たちに科学・技術・工学・数学（STEM）分野のスキルを身につける機会を提供しています。これまでに、世界中で延べ1,240万人以上の少女たちが支援を享受しました。

本パートナーシップでは、ユニセフのジェンダー平等プログラムに対し、これまで民間企業としては最大規模となる1,740万米ドルの支援を行っています。この寄付はブランドを代表する美容液「ル・セラム」を購入するごとに、3米ドルがユニセフに寄付される「CRM(Cause Related Marketing)キャンペーン」を通じて行われています。

この度実施する”MY RADIANCE ACTION”キャンペーンは、この取り組みをより多くの方に知っていただき、さらにユニセフへの寄付を通じて女性のエンパワーメントを推進することを目的としています。

クレ・ド・ポー ボーテについて

資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして1982年に誕生。「クレ・ド・ポー ボーテ」とは、フランス語で「肌の美しさへの鍵」という意味を持ちます。ラグジュアリーとサイエンスを極めたこのブランドの信条は、世界中の女性たちの輝きを解き放つことです。モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品は、世界26の国と地域で販売されています。

クレ・ド・ポー ボーテ公式ウェブサイト： https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=trt60

クレ・ド・ポー ボーテ公式Instagram： https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

クレ・ド・ポー ボーテ for ユニセフ特設サイト :

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/cpb-for-unicef.html?rt_pr=trt60

ユニセフとは

ユニセフ（UNICEF：国連児童基金）は、すべての子どもの命と権利を守るため、最も支援の届きにくい子どもたちを最優先に、約190の国と地域で活動しています。ユニセフとその子どもたちのための活動の詳細については、www.unicef.org(https://www.unicef.org/)をご覧ください。

※ユニセフは特定の企業やブランド、商品、またはサービスを推奨するものではありません。

