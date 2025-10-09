アイネック、「100億円成長宣言」企業として中小企業成長加速化補助金に採択

株式会社アイネック

株式会社アイネックはこのたび、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、中小機構）が実施する「中小企業成長加速化補助金（第1次公募）」に採択されました。本補助金は、2025年度に新たに創設された制度であり、今回の採択はその初回公募によるものです。革新的な技術や事業拡大を通じて、成長を志向する中小企業を支援することを目的としています。

2025年9月19日に公表された採択結果によると、有効申請件数1,270件のうち207件が採択されました（採択率：約16％、倍率：約6.1倍）。当社は今回の採択を契機に、さらなる事業の高度化と持続的な成長を目指してまいります。

■ アイネックの「100億円成長宣言」について

株式会社アイネックは、「電気に関連した環境ソリューション事業を通じて持続可能な社会を実現する」ことを基本方針とし、自治体の環境・エネルギー課題に対するグリーントランスフォーメーション（GX）支援を中核事業としています。現在、全国の自治体に向けてエネルギー最適化や脱炭素化の提案を行い、地域社会の持続可能性、住民の安心・安全、そして地域経済の活性化に貢献しています。

こうした取り組みをさらに加速させるため、当社は「2026年に売上高100億円を達成し、2030年にはGX×自治体事業のリーディングカンパニーとなる」ことを宣言しています。この目標の実現に向け、関東拠点を中核とした体制強化に加え、AIによる建築図面解析や施工管理のDX化を推進し、業務効率と品質の両立を図ってまいります。これらの施策を通じて、拡大するGX需要に対応しながら、持続的な企業成長を実現していく方針です。

株式会社アイネックの100憶宣言