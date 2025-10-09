メディカルコスメのサブスクリプションサービスの開始

株式会社ウェルディッシュ

株式会社ウェルディッシュ（東証スタンダード 証券コード 2901 本社：東京都港区、代表取締役 小松 周平）は株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役 川口英幸）と、メディカルコスメのサブスクリプションサービスの開始にあたり、戦略的販売パートナーシップを樹立しました。

同社は、中期経営計画におけるメディカルコスメ事業の拡大に関して、これまで主にto Bへ展開しておりました事業に加え、to Cへの販売チャネル拡大を狙う取り組みの一つとして、化粧品のサブスクリプションサービスをローンチいたします。安定した生産力と販売網を礎に、継続的購入が見込める顧客基盤を確保し、ご購入頂いたお客様との距離を近づけることによって今後の商品開発クオリティとLTV(生涯顧客価値)をより一層高めていくことを掲げております。

それにあたり、グローバルキャスト社が保有しておりますマルチチャネルセールスにこだわったマーケット創りの実行力を活用させていただき、新規開拓や休眠顧客へのアプローチによりサブスクリプションサービス利用顧客の獲得、また、お客様それぞれの利用意向や属性、リテラシーや状況に適合させることによってさらなる販売機会を創出しつつ利用継続の推進を図り、収益の安定化とお客様にとって最適なサービスの提供の両立を実現します。

当社代表取締役社長 小松 周平のコメント

「To C市場への販売チャネルの開拓は当社の経営計画の課題の一つとなっております。一般消費者の顧客開拓に大きな強みを持つグローバルキャスト社との取り組みをキッカケにメディカルコスメのサブスクリプションサービスの開始と拡大へ繋げていきたいと思います。」

代表取締役 小松周平