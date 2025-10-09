¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à¤È¼è°úÀè¾®Çä¶È23¼Ò¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡ÖÎÐ¤ÎÊç¶â¡×¤Ë´óÉÕÂè2²ó¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡Ö¤¨¤é¤Ö¡¦¤Ä¤«¤¦¡¦¤á¤°¤é¤»¤ë¡×¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤´Êó¹ð
¢£·ë²Ì³µÍ×
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·îÃæ½Ü～7·îËö¡¡¡¡¢¨¾®Çä¶È¤´¤È¤Ë¼Â»Ü´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã´ë¶È¡Û¡¡¡¡¼è°úÀè¾®Çä¶È23¼Ò
¡Ú´óÉÕ¶â³Û¡Û¡¡¡¡2,997,412±ß
¡¡ ¡¡¡¡¡¡ »²²Ã¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ´Ä¶ÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¡ä
¢£»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾®Çä¶ÈÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥àÍÍ¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤âÇä¤ê¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´Ä¶³èÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¨Æ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Åö¼Ò¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡Ö´Ä¶ÌÜÉ¸2030¡×¤ª¤è¤ÓÃæÄ¹´üESGÌÜÉ¸¡ÖKyo-sei Life Vision 2030¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼è°úÀèÍÍ¤äÀ¸³è¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾®Çä¶ÈÍÍ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò´Ä¶ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯5·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢23¼Ò¤Î¾®Çä¶ÈÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¼è°úÀè¾®Çä¶ÈÍÍ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Kyo-sei Life Vision 2030¡§https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/kyoseilifevision.html
¢£¡ÈÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡Ö¤¨¤é¤Ö¡¦¤Ä¤«¤¦¡¦¤á¤°¤é¤»¤ë¡×¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖSDGs 17¤ÎÌÜÉ¸¡×
ËÜ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡×¡ÊSDGs¡§Sustainable Development Goals¡Ë¤ÇÄê¤á¤¿17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²¼µ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÅö¼Ò¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12¡¥¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡¡¡¡ 13¡¥µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¡¡¡¡¡¡¡¡15¡¥Î¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦¡¡
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£