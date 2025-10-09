GLICCインターナショナルオンラインスクール 第3弾説明会＆体験授業のご案内

株式会社スタディエクステンション

株式会社スタディエクステンション（本社：東京都世田谷区新町2-15-10 NHCビル2F）は、新規開校する「GLICC International Online School（以下 GIOS）」について、第3弾オンライン説明会を10月26日（日）に、Philosophy（哲学）およびScienceの体験授業を10月31日（金）にそれぞれ開催いたします。

■ GIOSとは ― 「Think in English, Live your culture」

GIOSは、スタディエクステンションが新たに開設するインターナショナルオンラインスクールです。

スローガン「Think in English, Live your culture」のもと、Philosophy（哲学）を学びの核に据え、英語で思考し、自らの文化的アイデンティティを育む教育を展開します。

AIやグローバル化が急速に進む時代、求められているのは「知識の多さ」ではなく、「問いを立て、自ら考え、他者と対話する力」です。GIOSでは、英語を単なる言語スキルとしてではなく、思考を広げるツールとして活用し、哲学的対話を通じて“考える力”を育てる新しい学びの形を提案します。

■ 忙しい中高生に合わせた探究型カリキュラム

授業は、オンラインライブセッションに加え、オンデマンド動画、ミニテスト、リサーチ＆ライティングによる課題提出などを組み合わせた探究型スタイルです。

これにより、部活動や学校生活と両立しながら、国内＆海外の大学進学に必要な思考力と表現力を段階的に養うことができます。

特に、海外大学進学を目指す生徒にとっては、IGCSE・A-Level・OSSD・IB・APなどのグローバルアドミッション対応カリキュラムを通じて、世界標準の学力を身につけることが可能です。

一方で、国内のグローバル系大学（早稲田・上智・ICU・立命館など）や英語学位プログラム（UTokyoCollege of Design、Waseda SILS, PSE, FSE, CSE, etc）を志す生徒にも対応し、幅広い進路選択を支援します。

■ 第3弾説明会の主な内容

今回の説明会では、GIOSの特徴であるPhilosophy in Englishの授業紹介に加え、Science・Math・Social Studies・Language Artsといった各教科をどのように哲学的視点と結びつけていくかを具体的にご紹介します。

主なトピック

Philosophy in English：英語で考える批判的思考力と対話力を育む授業スタイル

Science, Math, Social Studies, Language Arts in English：知識ベースと高次思考力を融合した学び

進学パス：IGCSE・A-Level・OSSD・IB・AP等を通じた国内外大学への進学ルート

日本語学習の役割：文化的アイデンティティを保ちながら高いレベルでのマルチリンガルを実現

Philosophyカリキュラムについては、Cambridge大学修士課程を修了し、都内私立校でもPhilosophyを教える先生による解説動画を紹介予定です。

全体のプログラム構成やディプロマ取得までのロードマップについては、GLICC代表より説明いたします。

また、当日は保護者・生徒からのご質問にも直接お答えする質疑応答セッションを設け、個別の進路・学習相談にも対応します。

■ 体験授業「Philosophy & Science」開催

10月31日（金）には、GIOSの教育を実際に体感できる**体験授業「Philosophy & Science」**を開催します。

英語で哲学的な問いを探究し、科学的思考と結びつけることで、「なぜそう考えるのか」を深く掘り下げるプロセスを体験していただきます。

この体験授業は、中学1年生から高校1年生までで、英検準1級（CEFR B2）レベル以上の英語力をお持ちの方を対象としています。

また、小学5・6年生や高校2年生以上で参加を希望される方には、既存クラスの授業動画をご案内いたします。

体験授業では、最大4週間の無料体験コースの詳細もご案内します。

さらに、過去にGLICCに在籍していた方、また、現在GLICCに在籍している方には、入会金免除制度が適用されます。開校記念の特典として、この機会をぜひご活用ください。

■ 開催概要

説明会（オンラインウェビナー）

日時：10月26日（日）

午前の部：9:00～10:30

午後の部：18:00～19:30

（※午前・午後の内容は同一です）

体験授業（Philosophy & Science）

日時：10月31日（金）19:00～20:30

対象：中1～高1（英検準1級レベル以上）

すべてオンラインで実施し、日本全国および海外からの参加が可能です。

時差の関係でリアルタイム参加が難しい方には、録画視聴のご案内も行います。

■ お申し込み・お問い合わせ

参加をご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

Email: admin@glicc.jp（担当：鈴木）

参考ホームページ：

https://glicc.online/

https://glicc.jp/