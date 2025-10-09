大阪産業局のアクセラレーションプログラムSIOにアドキタ～北摂の広告代理店～が開発した「口コミロボ(TM)」が採択

SweetLeap株式会社

大阪府豊中市で「アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)」を運営するSweetLeap株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役：石谷 太志）が開発・提供する、口コミで加速する"店舗集客ツール"「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」が、この度、公益財団法人大阪産業局が運営するアクセラレーションプログラム

「スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKA（SIO）アクセラレーション」の

2025年度メンバーとして採択されましたことをお知らせいたします。（※1）

■ 地域の広告代理店が自ら開発した「口コミロボ(TM)」

当社は「アドキタ」の屋号で、北摂地域の中小企業や店舗の集客支援に携わってまいりました。



その中で、多くの事業者が「良い商品・サービスを提供しているのに、口コミが増えず集客に繋がらない」「高額な広告費はかけられない」という共通の課題を抱えていることを痛感していました。

＜「口コミロボ(TM)」デモ動画：https://youtube.com/shorts/j4Br6-IXat4?feature=share(https://youtube.com/shorts/j4Br6-IXat4?feature=share)＞

「口コミロボ(TM)」は、こうした現場のリアルな声から生まれた、

口コミを集めることに特化した新しいMEO対策（Googleマップ上位対策）ツールです。



従来のレビュー管理ツールとは異なり、お客様がストレスなく口コミを投稿できる仕組みを提供。

広告費に依存しない低コストでの集客を実現し、地域で頑張る店舗の強力な味方となります。

■ 代表取締役 石谷太志のコメント

「この度は、大阪産業局の『SIO』に採択いただき、大変光栄です。



私は広告代理店から和菓子職人の世界に入った異色の経歴ですが、

どちらの現場でも『お客様の声の重要性』を肌で感じてきました。



地域の広告代理店として日々お客様と接する中で生まれた『口コミロボ(TM)』が、このような形で評価されたことを大変嬉しく思います。SIOの支援を受け、私たちが北摂で培ってきたノウハウとこのツールを全国の中小店舗様へ届け、ビジネスの成長に貢献してまいります。」

SweetLeap株式会社は、本プログラムへの参加を通じて、店舗集客に課題を抱える多くの事業者様の助けとなるべく、「口コミロボ(TM)」のサービス向上と事業拡大に邁進してまいります。

【会社概要】

会社名：アドキタ～北摂の広告代理店～（SweetLeap株式会社）

口コミロボ(TM)URL：https://kuchikomirobo.com/

会社URL：https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/

お問い合わせ先：adokita@socialmediamarketing.jp

（※1）大阪産業局 SIO ACCELERATION PROGRAM 2025年度採択メンバーページ

https://www.osaka-startup.com/program/sio-accel/members2025.html

プログラムページ

https://www.osaka-startup.com/program/sio-accel/

【アクセラレーションプログラム「SIO」とは】

公益財団法人大阪産業局が運営する、大阪からグローバルに市場を求めるシード期のスタートアップや起業家を対象としたプログラム。先輩起業家によるメンタリングや、大企業・中堅企業との連携・協業の機会を提供し、事業成長の加速（アクセラレーション）を目指します。