【Recboo】応募が集まる求人へ！9個の書き方テクニック ホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、求人の改善に役立つホワイトペーパー「応募が集まる求人へ！9個の書き方テクニック」を公開しました。

求人は、企業と求職者をつなぐ最初の接点です。どれだけ魅力的な会社であっても、求人の書き方によって応募が集まらない、あるいはミスマッチを招いてしまうケースは少なくありません。

本資料では、求人作成の基本から思わず応募したくなる9個のテクニック、記載NG内容まで、具体的に解説しています。

本ホワイトペーパー作成の背景

採用市場は依然として売り手市場が続いています。多くの求人が毎日公開される中で、選ばれる求人を作成することは容易ではありません。

実際、同じような仕事内容を提示していても、求人票の「表現の仕方」や「情報の見せ方」によって応募数や応募者の質に差が生じます。また、曖昧な記載や不適切な表現が原因で、採用後のミスマッチやトラブルにつながることもあります。

こうした課題を解決するために、これまでの採用支援経験をもとに、求人の書き方テクニックを体系的に整理した資料を公開いたしました。

ホワイトペーパーの主な内容

１.必ず明示しなければならない労働条件

近年追加された条件も含め、求人に必ず記載する労働条件を記載しています。

２.応募が集まる求人へ 9個の書き方テクニック

求職者の視点に立ち、思わず応募したくなる表現や工夫を具体的に紹介します。

３.求人のNG内容

つい使ってしまいがちな、不適切な表現を整理しています。

読み進めながら、自社の求人をすぐに改善できる実践的な内容となっております。ぜひご活用ください。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

