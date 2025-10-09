10/29（水）18：30～　人事交流・勉強会『採用ROIを最大化するチャネル戦略と定着の仕組みづくり 』を開催

株式会社ハッカズーク

株式会社ハッカズーク（本社：東京都文京区、代表取締役グループCEO：鈴木仁志）は、10/29(水)18時30分より、人事交流・勉強会『 採用ROIを最大化するチャネル戦略と定着の仕組みづくり 』を開催することをお知らせいたします。

イベント参加申し込みはこちら！ :https://official-alumni.com/seminar/recruitment-roi20251029イベント概要

採用コストは上がり続け、早期離職も増える中、エージェント依存だけの採用はもはや限界を迎えています。今、企業に求められているのは“人を採ること”そのものではなく、採用後にどれだけ事業成果を生み出したかを含めた採用ROIを見極め、経営戦略と連動した人材投資を行うことです。

その際に欠かせないのが、短期的な即戦力の確保と、長期的な人材育成・定着の両立です。正社員に加えて業務委託や社内副業を組み合わせることで、短期・長期をつなぐ柔軟な人材ポートフォリオを実現できます。

本勉強会では、テクノプロ・デザイン社 採用本部 キャリア採用部 部長の齋田様をお招きし、これらの課題を克服するための具体的な取り組みと成果をご紹介いただきます。

イベント後半では、同じ課題に直面する参加企業同士の交流会もご用意しております。ぜひ講演の感想、自社の課題や悩みなどをご共有いただきながら、人材投資への実践的なヒントを持ち帰っていただきたいと考えております。

ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

日時 ：2025年10月29日(水) 18:30~20:30（開場18:15）

場所 ：住友不動産飯田橋ビル5階（ハッカズークオフィス）

開催形式 ： オフライン開催

対象 : 人事/採用管理職・担当者、経営者、役員の方

※営業目的や、個人の方のご参加はご遠慮いただいております。

※応募多数の場合は抽選となる可能性がございます。

参加費 ： 無料（要・事前登録）

イベント詳細ページ：https://official-alumni.com/seminar/recruitment-roi20251029

主催 ： 株式会社ハッカズーク、株式会社レイン

イベント参加お申し込みはこちら！ :https://official-alumni.com/seminar/recruitment-roi20251029プログラム(予定）

「Buy（採用）・Build（人材育成）・Borrow（内部・外部人材活用）」を組み合わせた人的資本獲得の最適化の重要性

（株式会社ハッカズーク 代表取締役 グループCEO 鈴木 仁志)

採用ROIを最大化するチャネル戦略と定着の仕組みづくり

(株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 採用本部 キャリア採用部 部長 齋田 龍 氏)

ディスカッション・交流会

※内容は変更する場合がございます

登壇者

株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社

採用本部 キャリア採用部 部長

齋田 龍 氏

2012年、株式会社シーテック入社（現 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社）。

子会社設立の営業責任者として出向（現テクノブレーン）。その後中途採用部門へ異動、リクルーター、採用企画、研修企画/講師を経て、現在、中途採用部門の責任者に従事。

株式会社ハッカズーク

代表取締役グループCEO

鈴木 仁志

カナダのマニトバ州立大学経営学部を卒業後、アルパインを経て、T&Gグループで法人向け営業部長・グアム現地法人のゼネラルマネージャーを歴任。



帰国後は人事・採用コンサルティング・アウトソーシング大手のレジェンダに入社。

採用プロジェクト責任者を歴任した後、海外事業立ち上げ責任者としてシンガポール法人設立、中国オフショア拠点設立、フィリピン開発拠点開拓等に従事。



2017年ハッカズークを設立、アルムナイとの関係構築を支援するプラットフォーム『Official-Alumni.com』（HR Tech GP2018 グランプリ獲得、HRアワード2022 人材採用・雇用部門最優秀賞受賞）やアルムナイ特化型メディア『アルムナビ』を運営。

アルムナイ事例について研究する『アルムナイ研究所』研究員も兼任。

・『オフィシャル・アルムナイ』の概要

ハッカズークが提供する『オフィシャル・アルムナイ』は、シェアNo.1(*)のアルムナイ専門サービスです。企業とアルムナイ、アルムナイ同士が繋がることができるクラウドサービスとともに、豊富な知見を基にしたコンサルティング及び運用支援を提供しています。アルムナイ採用やビジネス協業、離職率改善など、さまざまな価値を生み出します。

（導入企業例：トヨタ自動車株式会社、三菱商事株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ニトリホールディングスなど）



【サービスURL】https://official-alumni.com/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年6月期 企業向けアルムナイ専門サービス競合調査によるもの

・株式会社ハッカズークについて

株式会社ハッカズークは、「変化するライフスタイルに、人と組織が適応するためのサービスを提供する」をミッションとして、2017年の創業以来、アルムナイ領域のパイオニアとして市場を切り拓いてきました。2024年10月には、「Light up EngINeer -エンジニアが輝く社会を-」をビジョンに掲げ、採用業務支援（RPO）領域で成長してきた株式会社レインと経営統合し、これまでの退職者とのつながりを企業の資産に変える「アルムナイ事業」と、「採用業務支援（RPO）事業」をコア事業としています。

今後は、企業の人的資本の獲得の核となる Buy（採用）・Build（育成）・Borrow（内部・外部活用）を支える “BBBのプラットフォームになる”をビジョンに掲げ、人と組織の関係の変化への適応を支援してまいります。

・株式会社ハッカズーク 会社概要

会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Co., Ltd.）

代表者：代表取締役グループCEO 鈴木 仁志

所在地：【本社】東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル5階

【大阪オフィス】大阪府大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル1階115号室

設立：2017年7月

事業内容

・アルムナイ事業

アルムナイ専門サービス「オフィシャル・アルムナイ」の提供

アルムナイ特化型メディア「アルムナビ」の運営

アルムナイに関するコンサルティング

・株式会社レイン

採用業務代行（RPO）

HRコンサルティング

LinkedIn導入・運用支援

グループサイト：https://hackazouk.com/

アルムナイ事業：https://official-alumni.com/

株式会社レイン：https://lein.co.jp/

問い合わせ先：contact@hackazouk.com