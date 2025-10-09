株式会社ポート、個人向け住宅の購入シミュレーション資料等を簡易に作成できる新サービス「Siim（シーム）」をリリース

株式会社ポート

株式会社ポート（本社：東京都港区、代表取締役：齋藤英晃）は、不動産の購入時シミュレーション資料を作成するサービス「Siim（読み方：シーム）」を正式にリリースいたしました。

本サービスは、個人向け住宅の売買仲介を主な事業とする不動産仲介会社を対象に、不動産を販売する際に顧客に提示することを想定した資金計画や長期間にわたる収支資料などを瞬時に作成できるWebサービスで、資料作成の時間短縮や成約率の向上をサポートするものです。

実際の利用画面イメージ

本サービスでは対象の物件を購入した際に必要となる詳細な支払額はもちろんのこと、完済までに繰り上げ返済を行った場合や複数ローン・ボーナスローンを組んだ場合など様々なシチュエーションを想定したシミュレーション資料を簡単な操作で瞬時に作成可能です。

マイソク・REINSの物件概要などをAIが解析し入力の手間を大幅に削減

また、対象となる物件の情報入力を簡略化するためマイソクやREINSの物件概要資料など対象となる物件の詳細情報が記載されたファイルをアップロードするとOCRでその物件情報を読み取り、AIが自動的に物件情報として取り込む画期的な機能を搭載しております。

これによって資料作成時の入力作業が格段に簡略化され、物件情報の入力ミスを未然に防ぐことができます。

対象物件と類似性の高い取引事例などを瞬時に出力する「AIレポート」機能

その他、対象となる物件の築年数や構造・位置情報などから周辺の取引事例を瞬時に出力する「AIレポート」や「ハザードマップ」の出力機能を搭載しております。

販売価格や賃料設定などの妥当性を示す客観的なエビデンスとして活用したり、競合となる物件との優位性をアピールすることが可能です。

お客様へのファイル共有機能も搭載

AIレポート画面

さらにSiimで作成した各種資料やその他の関連資料をお客様に共有する手段として「資料共有Box」を提供しており、対象のお客様へ共有したいファイルをSiimにアップロードすることで個別の資料共有用URLが生成され、そのURLをLINEやSMS、電子メールなどでお客様へ共有することで各種ファイルの共有を安易に安全に行うことができます。

また、共有したURLを閲覧したかどうか確認するトラッキングも可能です。

期間限定でトライアル利用可能

今回Siimのサービス紹介サイト(https://about.siim.jp/)からお問い合わせを頂いた不動産会社様限定で最大2週間のトライアル利用期間をご提供中です（オンラインもしくは対面での利用方法レクチャー等あり）。※終了日未定

ぜひこの期間に最新のテクノロジーをお試しください。

当社はこれまでに累計300社を超える主に投資用ワンルームマンションの販売を行う不動産業者に対して業務支援ツール（＝PORT）を提供しており、継続的にシステムをアップデートし続けてまいりました。

また、これまでに1,000を超える不動産業の営業資料を制作してきた知見をもとにわかりやすく納得感を与えられる様々な目的別の営業資料を短期間で作成できます。

不動産仲介の営業現場では、組織的な営業力のボトムアップや長い労働時間などの課題が以前より存在し、本サービスを導入することでそれらの向上や解消が期待できます。

株式会社ポートでは今後も不動産営業に新たな変革を起こすべく、サービスの向上に取り組んで参ります。

■「Siim（シーム）」 概要

サービス紹介サイトURL：https://about.siim.jp/

ー 会社情報 ー

【会社名】株式会社ポート / PORT Inc.

【所在地】東京都港区芝浦1-13-10 第三東運ビル8F

【代表者】代表取締役 齋藤 英晃



【事業内容】不動産業務支援システムの開発・運営保守

【コーポレートサイト】https://portlife.co.jp/(https://portlife.co.jp/)



【本件に関するお問合せ先】

【広報担当】宮間

【E-Mail】info@portlife.co.jp

【Tel】03-6268-8640