【入場無料】200社超の都内中小・スタートアップ企業が出展！「新技術創出交流会2025」、これからの技術トレンドがわかる2日間〈10月23・24日開催〉

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、企業間の技術連携等によるオープンイノベーション創出を目指し、新技術創出交流会2025を10月23日（木）・24日（金）に開催します。

【新技術創出交流会「製品展示会」とは】

製品展示会には、200社を超える都内中小企業・スタートアップ企業が出展し、AI・IoTなどの最先端技術から、高精度加工などの実用技術まで、幅広い技術に出会えます。

また、各展示ブースには技術者・開発担当者が常駐し、技術に関する質問や相談が可能です。

技術連携による新たな事業創出や、共同開発パートナーの探索などに最適な機会となりますので、ぜひご来場ください。

ご来場の際は、下記URLより事前に来場登録いただきますと、スムーズにご入場いただけます。

https://www.shingijyutsu-soushutsu.jp/visitor/

【一般的な展示会との違い・効果】

1. 大手企業が連携を希望した企業が出展しており、最新の技術トレンドがわかります。

2. 出展企業の技術者・開発担当者に、その場で質問・相談等ができます。

3. 新技術・製品の開発や、新規事業創出のアイデアにつながります。

【概要】

◆ 開催日時：令和７年10月23日（木） 10時～17時

令和７年10月24日（金） 10時～16時

◆ 入 場 料：無料

◆ 出展企業の技術分野

AI・IoT、システム・ソフトウェア、電気・電子・光学、材料、加工、評価・検査等



◆ 会場：東京たま未来メッセ

東京都八王子市明神町三丁目19番2号（京王八王子駅徒歩2分、JR八王子駅徒歩5分）

◆ 詳細・来場登録はこちら

https://shingijyutsu-soushutsu.jp/

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

【出展企業のご紹介】

ウェブサイトで出展企業の技術等をご紹介しています。

出展企業の事前確認、情報収集等のほか、会場マップもダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

URL：https://shingijyutsu-soushutsu.jp/

パンフレットのダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d142038-7-af54fd77747fbe0b149687429333dba9.pdf

【お問い合わせ先】

公益財団法人東京都中小企業振興公社

多摩支社 新技術創出交流会事務局

TEL：042-500-3901

Email：ntc-koryukai@tokyo-kosha.or.jp