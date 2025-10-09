東京パワーテクノロジー、健康経営を経営戦略の柱に

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 本橋準、以下当社）は、このたび「健康経営宣言」を公表するとともに、3つの基本方針を掲げましたので、お知らせいたします。

【健康経営目標・推進体制】

１．健康経営目標

健康指標となる施策を定め、モニタリング・評価するとともに、従業員が活き活きと働ける

企業風土・文化を醸成し、個人と組織のパフォーマンス最大化を目指します。

●重点施策

・健康診断受診率100%

・ストレスチェック実施率100%

・健康リテラシーの向上

・従業員の運動機会の増進

２．健康経営推進体制

【図1 健康経営推進体制図】

代表取締役社長を最高責任者とし、健康保険組合をはじめ関係機関と連携を図り、全社一体

となって、心身ともに健康で働きがいのある職場環境の整備・充実を推進。

【健康経営推進連絡会について】

健康経営を推進するため「健康経営推進連絡会」を設置し、全社的な課題の把握、対策の立案、

各施策の効果検証・評価等を行い、継続的な改善に取り組む。

l目的 ：健康経営宣言内容の実現 l組織構成：健康経営推進責任者、健康経営推進メンバー l頻度 ：1回／年 l役割 ：健康管理システムの構築

健康管理環境の整備

健康管理イベント企画

健康管理表彰の実施

健康管理施策および社員意識調査結果のモニタリング・評価 等

【図2 健康経営戦略図】

当社は、「従業員の心身の健康保持」と「パフォーマンス最大化」をKGIと位置づけ、有所見者率

やプレゼンティーイズムの改善などに取り組む。

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

＜当社会社概要＞

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

説立日：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/

●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/