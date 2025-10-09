【AI/AD MAKERS】AI空間・インテリア生成でハウススタジオ撮影を削減

株式会社ジェー・ピー・シー

広告制作×媒体運用をワンストップで提供する株式会社ジェー・ピー・シー（本社：京都市下京区、代表：山本 修司）が展開するAIモデル広告制作サービス「AI/AD MAKERS」。

【サービスURL：https://www.ai-admakers.jp/ 会社URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/】

新たに「AI空間・インテリア生成でハウススタジオ撮影が不要」になるサービスを開始しました。

【空間・インテリアをAIで生成】

ハウススタジオ撮影やロケ撮影のコストをカット

家具や家電、寝具、ファッションといった業界では、リビングや寝室、ホテル、オフィスなどのシーンを再現するために、ハウススタジオやロケ撮影が欠かせません。

しかし、スタジオ費用・小物レンタル・撮影クルーの人件費・社内スタッフの拘束など、莫大なコストと労力が発生してしまいます。

こうした課題を解決するため、AI画像生成技術を活用し、空間やインテリアを生成。

商品画像と合成することで、従来の撮影コストを大幅に削減できるサービスを開始しました。

本サービスのプロモーション動画と合わせて、ぜひご覧ください。

▼AI空間・インテリアの生成と商品画像のコンポジットを動画でご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UKj5-IXtESA ]詳細を見る :https://www.ai-admakers.jp/space-interior/

AI空間生成×商品画像合成のフロー

1.合成用商品撮影

AI空間と合成する商品撮影を行います。白ホリスタジオを使用し、AI空間との合成を想定した照明を組んで撮影します。

2. ご希望のAI空間・インテリア生成

ご希望のAI空間とインテリアを生成します。

3. 商品画像とAI空間画像の合成

AI空間と商品画像を合成し、レタッチを行います。

4.アップスケール

ご希望の解像度や使用媒体に合わせて合成画像のアップスケールを行います。

5. カタログ、WEBサイト制作等に活用

カタログ等の印刷、WEBサイト、ECサイト、バナーなどあらゆる媒体に使用可能です。

AI空間・インテリア生成のメリット

1. ハウススタジオ・ロケ撮影コストが0円

従来のハウススタジオは8時間レンタルで10万円以上が必要となり、ロケ撮影でも候補地の選定費用や許可申請など、コストと人的負担が発生していました。AI空間生成なら、スタジオレンタル費やロケ地手配費用をすべて削減できます。

2. インテリア・小物の購入やレンタル費用が0円

撮影時には、家具や小物を購入・レンタルするために10万～30万円ほどの追加コストが必要になります。AI空間生成では、必要なインテリアや小物をすべてデジタルで再現できるため、この費用も不要となります。

3. 撮影クルーの人件費が0円

ディレクター、カメラマン、アシスタント、インテリアコーディネーターなど、撮影に必要なスタッフには1日で40～50万円もの人件費がかかります。AI空間生成を活用することで、こうした外部クルーのコストをすべてカットできます。

4. 広報・販促スタッフの負担を大幅削減

ロケハンやスタジオ手配、撮影立ち会い、絵コンテ確認などにより、社内の販促担当者が丸1日～数日拘束されるのが従来の撮影でした。AI空間生成なら、これらの煩雑な作業を省けるため、スタッフの時間と労力を大幅に軽減できます。

AI空間・インテリア生成の活用シーン・業界例

家具：ソファやテーブルをリビング空間で合成家電：ミキサーや冷蔵庫をキッチン空間に配置インテリア：ラグや照明を子供部屋に設置寝具：ベッドや布団をホテル・寝室に演出オフィス家具・サプライ：デスクやチェアをオフィス空間に合成ファッション・アパレル：モデル撮影とAI空間を組み合わせ、海外ロケイメージを再現

家具・家電・寝具・ファッションなど幅広い業界でご活用いただけます。

AI/AD MAKERSなら、商品撮影からAI空間生成、合成、アップスケール、さらにカタログやWeb制作まで一気通貫で対応可能です。

AI空間・インテリアの生成で撮影コストを抑えながら、クオリティの高いカタログやバナーを制作いたします。

商品撮影からAI空間の生成、合成や媒体制作までワンストップ

詳細を見る :https://www.ai-admakers.jp/space-interior/

ご紹介したサービスだけでなく、オリジナルのAIモデルの制作やAIモデルを活用したプロモーションを検討されている企業様は、AI/AD MAKERSまでお気軽にお問い合わせください。

皆さまのご相談を心よりお待ちしています。

お問い合わせはこちら :https://www.ai-admakers.jp/contact/