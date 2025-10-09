「管理負担ゼロ」の堅実なアパマン経営とは　アイケンジャパンが、3連休限定でオンデマンドセミナー配信

株式会社アイケンジャパン

アパート・マンションの企画・販売・不動産管理を行う株式会社アイケンジャパン（本社：福岡県福岡市中央区大名／東京都港区北青山、代表取締役：中島 厚己）は、2025年10月10日(金)～13日(月/祝) の期間限定で資産形成に役立つオンデマンドセミナーを配信します。

スキマ時間でしっかり学べるオンデマンドセミナー

本セミナーでは、賃貸管理のプロフェッショナルが「管理の負担ゼロ」で始められるアパート経営について、わかりやすく解説します。

【オンデマンド配信】のため、お出かけ先でのスキマ時間やご自宅でのリラックスタイムを活用して、自分のペースで学ぶことができます。

忙しい毎日でも資産形成を始めたいとお考えの方へ、本業に集中して無理なく始めるためのヒントとして、お役立ていただければ幸いです。

【期間限定オンデマンドセミナー概要】

忙しいあなたでも「管理の負担ゼロ」で始められるアパート経営

配信期間：2025年10月10日(金)～13日(月/祝)

視聴申込：https://x.gd/cvuX8

アイケンジャパンのアパート（グランティックシリーズ）

【会社概要】

会社名 ： 株式会社アイケンジャパン

代表者 ： 代表取締役 中島 厚己

本社所在地： 福岡本社│福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号

福岡大名ガーデンシティ7階

東京本社│東京都港区北青山3丁目2番4号

日新青山ビル3階

設立 ： 2006年8月18日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： アパート等の企画・販売、設計・施工・監理、不動産管理

実績 ： 販売棟数1,511棟、管理戸数10,725戸、

2024年年間入居率99.3％、

収益稼働率(R)99.0％※

※新築時の家賃設定での年間完全満室状態を100％とし、

経年ごとに実際の家賃収入の増減を集計した独自指標

URL ： https://aikenjapan.jp/