【みんなの”かわる”に寄り添う1日】POPER、初のリアルイベント「ComiruDay 2025」開催報告

株式会社ＰＯＰＥＲ（本社：東京都中央区、代表取締役：栗原慎吾）は、2025年9月22日（月）に塾・スクール向けイベント「ComiruDay 2025 ～みんなの”かわる”に寄り添う1日～」を浅草橋ヒューリックホール＆カンファレンスにて開催し、盛況のうちに終了いたしました。

本イベントは、当社として初めての自社主催による大規模なリアルイベントであり、多くの塾・スクール関係者の皆様にご参加いただきました。

■開催の背景

当社は「人は人とのつながりを通じて変わることができる」という考えのもと、教育現場の効率化を支える業務管理システム「Comiru」を10年間提供してきました。その結果、先生が子どもたちと向き合う時間が増え、教育の質を高める環境づくりに貢献してきたと実感しています。

今回のイベントは、教育に関わるすべての人が前向きに“かわる”きっかけを得られるようにとの想いから企画しました。テーマを「みんなの“かわる”に寄り添う」とし、変化を促すヒントや実践事例を多角的に紹介しました。

■豪華登壇者によるセッションハイライト

イベントでは教育経済学や最新の英語教育、授業実践など、幅広い分野から”かわる”ヒントを提供するセッションが行われました。

【Comiru Community Talk：変わりゆく教育業界、塾・スクールはどのように向き合うべきか】

現場の最前線で活躍するComiruユーザーを交えたパネルディスカッション「Comiru Community Talk」。「変わりゆく教育業界においてどのように向き合うべきか」をテーマに、少子化の中での戦略や労働力不足の中での講師採用など、現場が直面する具体的な課題に焦点を当てて議論しました。

【教育に科学的根拠を：中室牧子先生 講演】

発行部数37万部突破のベストセラー著者である慶應義塾大学教授・中室牧子先生が登壇。教育における「科学的根拠（エビデンス）」の重要性について解説し、効果的な教育投資や、データに基づいた子育て・教育の最前線について、深い知見を提供いただきました。

【英語教育はこう”変わる”！AIを活用した最新の英語教育：安河内哲也先生 講演】

英語教育界のカリスマとして知られる安河内哲也先生は、AI技術の進化が英語教育にどのような変革をもたらすか、具体的な活用方法まで詳しく解説。AIを活用した来るべき未来の英語教育像が熱く語られました。

【教えるが"かわる"：菊池省三教授×栗原慎吾 基調講演】

「ほめ言葉のシャワー」で知られる教育実践家の菊池省三教授と当社代表の栗原慎吾が登壇。「教える」から「共に学ぶ」に変わっていく教師の役割など、「教える」ことの本質的な”かわる”姿について議論を交わしました。

■参加者の声

初のリアルイベントに対する参加者からは、大変高い満足度が寄せられました。

「最初のComiru talkから最後の講演まで、素晴らしい先生方のお話に引き込まれ、久しぶりに生徒に戻ったような気持ちで楽しい時間を過ごすことができました。」

「今までにはない新しい視点を持つことができました。」

当社は今後も、教育業界の皆様と共に、子どもたちの可能性を最大限に引き出せる環境の実現を目指してまいります。業界の目指すべき未来に関する情報共有や、変革のきっかけとなる意見交換を行う様々な機会を提供することで、教育業界のさらなる発展に寄与してまいります。

■イベント概要

イベント名：ComiruDay 2025 ～みんなの”かわる”に寄り添う1日～

日程： 9月22日（月）

時間：11:00～18:30（途中参加・途中退場可）

場所：浅草橋ヒューリックホール＆カンファレンス

参加対象：塾・スクール関係者

参加費：無料

主催：株式会社POPER

共催：株式会社リアル・パートナーズ

イベントURL：https://comiru.co/comiru-day/

■Comriuの概要

Comiruは、塾業界シェアNo.1(※１)を誇る、学習塾専用コミュニケーション&業務管理システムです。教育事業者の業務の約7割を占めると言われるバックオフィス業務の効率化や保護者とのコミュニケーション強化など、教室運営に必要な機能をオールインワンで提供しているため、一気通貫でスムーズな教室運営を実現できます。

またComiru以外にも、オンライン授業ツールの「ComiruAir」や、講師労務管理・講師向けのミュニケーションツール「ComiruHR」も提供しています。Comiruと併用することで、塾経営のさらなる生産性向上や生徒の学力向上を支援します。

Comiru サービスページ：https://comiru.jp/

ComiruAir サービスページ：https://comiru.jp/air/index

ComiruHR サービスページ：https://contents.comiru.jp/feature/hr/

※１：デロイト トーマツ ミック経済研究所「ミックITリポート2021年2月号」

■株式会社POPER 会社概要

会社名 ：株式会社POPER

所在地 ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-13-21 日本橋茅場町阪神ビル 4階

設立 ：2015年1月

代表者 ：栗原 慎吾

事業内容：教育機関向け業務管理プラットフォームの提供

