InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡ÖÂè79²óÆüËÜÎ×¾²´ã²Ê³Ø²ñ¡×¤Ë¤ÆVR¤òÍÑ¤¤¤¿¾®»ù¼å»ë·±ÎýÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤È¥É¥é¥¤¥¢¥¤¿ÇÃÇÊä½õÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥Á¥§¥Ã¥«ー ¡×(¶¦¤ËÌ¤¾µÇ§)¤òÅ¸¼¨
Âç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ëInnoJin³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è)¤Ï2025Ç¯10·î9Æü (ÌÚ)¡¢10Æü (¶â)¡¢11Æü (ÅÚ)¤Ë¡¢Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè79²óÆüËÜ´ã²ÊÎ×¾²³Ø²ñ¡×¤Ø½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Î¤´¾Ò²ð
£±. VR¤òÍÑ¤¤¤¿¾®»ù¼å»ë·±ÎýÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï (ÆüËÜ¹ñÆâÌ¤¾µÇ§)
º£²óÅ¸¼¨¤¹¤ë°åÎÅµ¡´ï¤Ï¡¢VR¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®»ù¼å»ë¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
-¡¡´ã¤È¼ê¤Î¶¨±þ±¿Æ°¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î©ÂÎ»ë·±Îý¤¬²ÄÇ½
-¡¡»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÎµÏ¿µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¼£ÎÅ·×²è¤ÎÎ©°Æ¤¬²ÄÇ½
-¡¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ë¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î±þÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÂç
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÎÇä¡¦Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£².¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Î¾õÂÖ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ê·Ú¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥¢¥¤¿ÇÃÇÊä½õÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥Á¥§¥Ã¥«ー¡×(ÆüËÜ¹ñÆâÌ¤¾µÇ§)
¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥Á¥§¥Ã¥«ー¤Ï¡¢ºÇÂç³«âÛ»þ´Ö¤Î·×Â¬¤È´ÊÃ±¤ÊÌä¿ÇÉ¼¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Î¿ÇÃÇÊä½õ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
´ã²Ê½é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
-¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¤Þ¤Ð¤¿¤¸¡½Ð (ºÇÂç³«âÛ»þ´Ö¤ÎÂ¬Äê)
-¡¡¥É¥é¥¤¥¢¥¤¼À´µÆÃ°ÛÅª¼ÁÌäÉ¼¤Ë¤è¤ë¼«³Ð¾É¾õ¤ÎµÏ¿
-¡¡¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Î¿ÇÃÇÊä½õ
¢¨¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥Á¥§¥Ã¥«ー¤Ï³«È¯Ãæ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¸¼¨¤Ç¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤Î´ã²Ê°åÎÅ»Ù±ç¡¢InnoJin¤ÎÄ©Àï
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢VR¤òÍÑ¤¤¤¿¾®»ù¼å»ë·±ÎýÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤È¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥¤¿ÇÃÇÊä½õÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿·¤·¤¤»ë³Ð¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
InnoJin¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä´µ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¤¢¤ë°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³«È¯¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¿ÇÃÇ¡¦·±Îý»Ù±ç¥Äー¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢InnoJin¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡À¤Âå¤Î´ã²Ê·±ÎýÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¿ÇÃÇ»Ù±çµ»½Ñ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Âè79²óÆüËÜÎ×¾²´ã²Ê³Ø²ñ
²ñ¡¡´ü¡¡2025Ç¯10·î9Æü (ÌÚ)¡¢10·î10Æü (¶â)¡¢10·î11Æü (ÅÚ)¡¢10·î12Æü (Æü)
²ñ¡¡¾ì¡¡Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
¾ÜºÙ¡¡¡¡https://convention.jtbcom.co.jp/79ringan/
▪️²ñ¼Ò³µÍ×
InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§ 2020Ç¯12·î£±Æü
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-14-10¡¡Ä¹Åè¥Ó¥ë5³¬
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6670-8993
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://innojin.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëIT¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏµÚ¤Ó¾ðÊóÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄµÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¦°åÎÅµÚ¤Ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
¡¡¡¡¡¡¡¦¶µ°é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¦½ñÀÒ¤½¤ÎÂ¾°õºþÊªµÚ¤ÓÅÅ»Ò½ÐÈÇÊª¤Î´ë²è¡¢À¯ºöÊÂ¤Ó¤ËÈÎÇäÁ°³Æ¹æ¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È
▪️ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
InnoJin³ô¼°²ñ¼Ò
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cs@innojin.co.jp