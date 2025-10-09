ついに ″伊勢前寿し″（商標登録済み）が誕生

ヴィソン多気株式会社

伊勢志摩地方の豊かな食材をとことん活かした、全く新しい寿司文化を発信する「伊勢前寿し 神貫（しんかん）」が、2025年10月23日（木）にオープンいたします。

伊勢湾や熊野灘で育った新鮮な魚介類、多気郡明和町の御糸地方（伊勢と松阪の間）で育てられた「御糸（みいと）米」、地元の塩と酢で仕立てたシャリを使用。さらに、べっこう寿し、てこね寿司といった三重の郷土料理など、すべてが三重県産にこだわり抜いた、この地でしか味わえない本物の"伊勢前寿し"をお届けします。

正式に認められた新しい寿司文化「伊勢前寿し」

この度「伊勢前」の商標登録を取得し、正真正銘の新たな寿司文化として「伊勢前寿し」が誕生いたします。「美し国・伊勢志摩の神の恵みを一貫に込めて」をコンセプトに、三重県の豊かな自然が育んだ食材のみを使用した、この地でしか味わえない“本物の寿司文化”です。（※「伊勢前」商標登録 第6641896号）

地域文化を世界へ発信する新たな挑戦

商標登録により正式に確立された「伊勢前寿し」は、伊勢志摩ならではの食文化と寿司の技を融合させた革新的な取り組みです。観光客から地元の方まで幅広くお楽しみいただき、新たな地域ブランドとして世界に発信してまいります。

■提供メニュー（一例）

・先 付：KAMABOKO Blanc

・酢の物：志摩産渡り蟹、伊勢ひじきと波切節

・お刺身：大伊勢海老と地魚のお刺身

・焼き物：伊勢の郷土料理“さめのたれ”

・握 り：真鯛、鰆、アジ、伊勢海老、灘マグロ

赤身、アオリイカ、伊勢なめろう、

鮎、牡蠣2種、灘マグロ中トロ、

赤ハタのべっこう寿司

・巻 き：伊勢とろたく巻き

・寿 司：志摩の郷土料理“てこね寿司”

・お椀物：あおさの味噌汁

・デザート：自家製ジェラート

■オープン特典

オープン記念としてウェルカムドリンクを一杯サービスいたします。（11月22日（土）まで）

●アルコール：スパークリングワイン“伊勢っ子2022”

●ノンアルコール：伊勢茶スパークリング“TERASU”

＜私たちの想い＞

料理長：池田 樹

伊勢志摩地方の素晴らしい食材や郷土料理を「伊勢前寿し」というカタチに体系化し、新しい食文化として日本国内はもちろん、世界に発信していき、次世代に継承されることで、継続的な地域産業の発展に寄与してまいります。

店舗概要

（店舗名）伊勢前寿し 神貫（いせまえすし しんかん）

（所在地）VISON（三重県多気郡多気町ヴィソン672番1 食祭5）

（オープン日）2025年10月23日（木）

（営業時間）11:00～14:00(L.O 13:30)

17:30 - 22:00(L.O. 21:30)

（定休日）月曜日

（席数）カウンター8席、個室6～10席

（料理長）池田 樹

（予約・問合せ）080-2880-7865

（運営会社）伊勢志摩ワイナリー株式会社

三重県伊勢市大世古2-5-11 TEL：0596-27-5050

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846