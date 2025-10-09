荷物サイズで配送方法を自動変更！自動処理がさらに便利に

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem(本社：東京都中央区、代表：藤本 卓治)が開発・提供する、通販一元管理システム『GoQSystem』の「自動処理」が、条件追加でさらにパワーアップしました。

今回、自動処理条件に「荷物サイズ」が追加されました。

商品マスターに登録した荷物サイズに基づき、配送業者や配送方法を自動で切り替えることが可能になります。

従来のように1つ1つの商品コードごとに設定したり、手作業で配送方法を変更したりする必要がなくなるため、ミスの削減と管理工数の大幅削減が期待できます。

こんな店舗様におすすめ

- サイズに応じて配送業者や配送方法を切り替えている方- 注文商品のサイズに応じて一括管理したい方

新機能のポイント

- 荷物サイズによる自動処理商品マスターに設定した荷物サイズに応じて、配送方法や配送便種を自動変更可能。例：80サイズの場合は佐川急便- ミス削減目視での確認や手作業での変更が不要となり、人的ミスを大幅に削減。

※本機能の利用には商品マスターオプションが必要です。

商品マスターオプションでできること

- point1：送り状に印字される【品名】を自動変換- point2：受注伝票に記載される各モールの商品コードを統一- point3：電話注文の登録も簡単！顧客情報と商品情報を選択登録するだけ- point4：受注取得時に自動で商品・送料等を追加- point5：売上管理で仕入れ金額を反映し、収支の確認が可能- point6：受注取得時にセット商品の処理を自動で追加point1・2point3point6

商品マスターについて :https://goqsystem.com/item-master/

GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？

GoQSystemは、通販業務で発生するルーティン作業を自動で処理する仕組みを提供しています。

モールやカートを問わず、全注文の80%以上を自動化できるため、人的ミスの削減・工数の短縮・コストカットを一気に実現できます！

■さらに便利な自動処理

・ご注文承諾メール/発送メール/フォローメールも自動送信

・商品ごとに自動振り分け

・注文個数や、都道府県に応じて配送方法を自動変更

たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、

人の判断を再現するフローも完全自動でOK！

■自動化のメリット

・作業の約80%を自動化

・人的ミスや工数を削減

・属人化を防ぎ、誰でも対応可能に

今後の展望

GoQSystemは今後も、現場の「あったらいいな」をカタチにするシステムとして、

さらなる利便性向上を目指してまいります。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/