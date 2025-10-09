【鉄壁の5強が証明！】「バズらせ王決定戦」9月の月間ランキング発表

株式会社BUZZ GROUP「バズらせ王決定戦」9月ランキング

全国81店舗以上を展開するレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ」などを運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、賞金1,000万円の大型動画コンテスト「バズらせ王決定戦」の9月の月間ランキングを発表いたします。

🛡️ 異例の完全無変動！鉄壁TOP5の安定力！

9月の月間ランキングで史上初の完全順位変動ゼロを記録！上位5作品すべてが前月と同順位をキープし、各ジャンルの「王者」としての地位を不動のものにしました。

👑 9月の月間ランキング

🏆1位：縦列駐車の極み／BROSレーシング

https://www.youtube.com/watch?v=aC9mVsDLhjM

595,860pt 技術系動画の絶対王者として君臨

🥈2位：カラオケ禁煙ルーム客／しんしん堂

https://www.youtube.com/watch?v=YFwo7TGST2E

151,388pt 体験談ジャンルの安定した支持を証明

🥉3位：I wonder 踊ってみた／山本夢飛

https://www.youtube.com/watch?v=DDFEcSzYx-E

51,838pt ダンス動画の確固たる人気を維持

⚡4位：カラオケ持込み禁止客／しんしん堂

https://www.youtube.com/watch?v=-ZB0YsB1CCg

43,230pt しんしん堂の二強体制継続

🎭5位：花村想太(弟)Iwonder／山本夢飛

https://www.youtube.com/watch?v=XBe4UdTp37s

39,134pt 山本夢飛の安定したファン層を実証

TOP5動画のサムネイル一覧

10月は「王座奪還」のラストチャンス！

鉄壁のTOP5に風穴を開けるには、これまでにない革新的なアプローチが必要！

🅰️ 王道のYouTube投稿 公式サイト(https://dougaou.com/)

🅱️ 全国77店舗活用 STUDIO BUZZのレンタルスタジオでクオリティ革命

🅲️ 未開拓ジャンル挑戦 技術・体験談・ダンス以外の新分野開拓

今こそ挑戦！LINE応募 :https://lin.ee/4M0aEGT

🔮 業界分析：王座を脅かす可能性のあるジャンル

現在のTOP5が制覇していない未開拓分野に注目が集まる。

- 期待分野：AI活用動画、VR技術、時事ネタ系、教育コンテンツ、料理・DIY系- 必要な要素：従来の枠を超えた発想力、圧倒的なクオリティ、話題性⏰ 残り時間はあと2ヶ月！

応募締切：2025年12月14日まで残り約70日

最終審査：2025年12月24日

グランプリ発表：2026年1月1日

現在の鉄壁TOP5を崩すには、残された時間で圧倒的なバズを起こす必要がある。

📊 企画概要

賞金：グランプリ1,000万円 応募期間：～2025年12月14日

審査方法：YouTube再生数・いいね・コメント数の合計ポイント制

応募資格：制限なし（ジャンル自由）

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/