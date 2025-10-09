【鉄壁の5強が証明！】「バズらせ王決定戦」9月の月間ランキング発表
「バズらせ王決定戦」9月ランキング
全国81店舗以上を展開するレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ」などを運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、賞金1,000万円の大型動画コンテスト「バズらせ王決定戦」の9月の月間ランキングを発表いたします。
🛡️ 異例の完全無変動！鉄壁TOP5の安定力！
9月の月間ランキングで史上初の完全順位変動ゼロを記録！上位5作品すべてが前月と同順位をキープし、各ジャンルの「王者」としての地位を不動のものにしました。
👑 9月の月間ランキング
🏆1位：縦列駐車の極み／BROSレーシング
https://www.youtube.com/watch?v=aC9mVsDLhjM
595,860pt 技術系動画の絶対王者として君臨
🥈2位：カラオケ禁煙ルーム客／しんしん堂
https://www.youtube.com/watch?v=YFwo7TGST2E
151,388pt 体験談ジャンルの安定した支持を証明
🥉3位：I wonder 踊ってみた／山本夢飛
https://www.youtube.com/watch?v=DDFEcSzYx-E
51,838pt ダンス動画の確固たる人気を維持
⚡4位：カラオケ持込み禁止客／しんしん堂
https://www.youtube.com/watch?v=-ZB0YsB1CCg
43,230pt しんしん堂の二強体制継続
🎭5位：花村想太(弟)Iwonder／山本夢飛
https://www.youtube.com/watch?v=XBe4UdTp37s
39,134pt 山本夢飛の安定したファン層を実証
TOP5動画のサムネイル一覧
10月は「王座奪還」のラストチャンス！
鉄壁のTOP5に風穴を開けるには、これまでにない革新的なアプローチが必要！
🅰️ 王道のYouTube投稿 公式サイト(https://dougaou.com/)
🅱️ 全国77店舗活用 STUDIO BUZZのレンタルスタジオでクオリティ革命
🅲️ 未開拓ジャンル挑戦 技術・体験談・ダンス以外の新分野開拓
今こそ挑戦！LINE応募 :
https://lin.ee/4M0aEGT
🔮 業界分析：王座を脅かす可能性のあるジャンル
現在のTOP5が制覇していない未開拓分野に注目が集まる。
- 期待分野：AI活用動画、VR技術、時事ネタ系、教育コンテンツ、料理・DIY系
- 必要な要素：従来の枠を超えた発想力、圧倒的なクオリティ、話題性
⏰ 残り時間はあと2ヶ月！
応募締切：2025年12月14日まで残り約70日
最終審査：2025年12月24日
グランプリ発表：2026年1月1日
現在の鉄壁TOP5を崩すには、残された時間で圧倒的なバズを起こす必要がある。
📊 企画概要
賞金：グランプリ1,000万円 応募期間：～2025年12月14日
審査方法：YouTube再生数・いいね・コメント数の合計ポイント制
応募資格：制限なし（ジャンル自由）
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/