コールマン、125周年記念アイテムを発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、創業125周年を記念した限定アイテムを、2025年12月上旬より順次発売いたします。

125周年記念アイテムには、新作の大型シェルター「125 リミテッド スフィアシェルターDR」、“エコファー”を使用した限定デザインの「ウォーカーシリーズ」に加えて、ワゴンやチェアといった人気の定番アイテムを限定カラーで展開。レッドと並んでコールマンを象徴するカラーである「グリーン」や、歴代のコールマンロゴをあしらった生地を使用するなど、いずれも高い機能性に加えてコールマンの歴史が感じられる特別仕様となっています。

■1900年に米国オクラホマ州で創業したコールマンは2025年で125周年

1900年、創業者である W.C.コールマンが米国オクラホマ州にてHydro Carbon Light Co.を設立、翌1901年にカンザス州ウィチタに本拠地を移し「機能しなければ支払い不要」を合言葉にランプのレンタル業からスタートしました。1960年代後半にはキャンプ用品全般に商品ラインを広げ、総合アウトドアメーカーとしての地位を確立。現在では自然に携わる企業として、自然の中で過ごすことの素晴らしさや、人と人とのつながりの大切さを築く場としてキャンプの魅力を伝える活動を積極的に行っています。

W.C.コールマン

コールマン125年の歩み：https://www.coleman.co.jp/brandaction/history/

■新作シェルター「125 リミテッド スフィアシェルターDR」

約5ｍ×5ｍサイズの大型シェルター。全方位に日光や風を取り込めるメッシュパネルに加えて、日光を遮り涼しい空間を作るダークルームテクノロジーを採用しており、涼しく開放感のある快適な空間をつくることができます。取り外し可能なグランドシートも付属しているため、キャンプはもちろん、グループでのデイレジャーやチームスポーツといったさまざまなシーンで活躍します。

グランドシートを敷いた室内カット■限定カラー「グリーン」で展開する定番の人気アイテムも！

レッドと並んでコールマンを象徴するカラーである「グリーン」の各種人気アイテムが限定登場。

「アウトドアワゴンNX」

アウトドアシーンや日常的な荷物運びにも便利なキャリーワゴン。従来モデルと比較して収納時の高さが約-15cm、重量が約-1.7kgと積載能力はそのままに大幅な収納性向上と軽量化を実現。さらに、オーバルハンドルや被せるだけの付属収納ケースなどさらに使いやすく進化しました。

握りやすいオーバルハンドル底面にある取手を引き上げて収束付属の収納ケースは被せるだけ左：従来モデル 右：ワゴンNX

「デッキチェアNX」

立ち上がりやすく、腰に負担の少ない座面高約46cmのサイドテーブル付チェア。既存の「テーブルデッキチェア」と比較して収納時の高さが約-22cmとコンパクトになりました。

スマートフォンやボトルの収納が可能難燃素材の生地よりコンパクトになった収納スタイル

「テイク6」

350mlの缶6本が収容可能なコンパクトハードクーラー。持ち運びしやすいベイルハンドル付きでデイレジャーはもちろん、部活動などのスポーツシーンでも便利です。

※国内の一般的な350ml缶を想定。但し、飲料メーカーにより缶のサイズ感が異なる場合がございます。

軽食を収容したイメージ図■“エコファー”を使用した限定デザインの「ウォーカーシリーズ」

バックパックをはじめとした定番バッグ「ウォーカーシリーズ」の前面部分に、アクセントとなるリッチなエコファー素材を使用。さらに、インナー生地には歴代のコールマンロゴをあしらっており、125周年記念にふさわしいヴィンテージ感漂う特別なデザインとなっています。

「ウォーカー25／33」

「ポーチ」 「バナナショルダー」

限定モデルのリボン限定モデルのタグ各インナーにはコールマンの歴代ロゴをプリント

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/2025-Coleman-125th.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：396名 ※直雇用のみ（2024年12月1日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/