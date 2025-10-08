リコール発表のお知らせ

トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社

デイトナ660

トライアンフ モーターサイクルズ ジャパン株式会社（本社：東京都港区海岸 代表取締役:大貫陽介）は、次の内容をセーフティーリコールとして国土交通省へリコール届出をいたしました。

トライアンフモーターサイクルの原動機において、過度な急減速を繰り返す運転では、エンジンオイルの油圧が低下し潤滑機能が低下することがあります。その結果、エンジンが破損し、走行不能に至るおそれがあります。

トライアンフにとってライダーの安全が最も重要と考え、今般のリコールを発表いたしました。

対象のモーターサイクルにはトライアンフ正規販売店にてエンジンオイルを追加し、オイルレベルゲージを対策品に交換します。なお、エンジンを点検し、内部に損傷が発見された場合は、損傷状態に応じて部品を交換します。また、取扱説明書の追補版を配布します。トライアンフは全てのリコール対象のお客様へこのお知らせと最寄りのトライアンフ正規販売店に連絡していただくためのダイレクトメールを発信いたします。

【リコール届出番号 外-4081】

対象モデルおよび車台番号の範囲

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31383/table/466_1_59a17ee052a302d621a92139e5a871ec.jpg?v=202510091057 ]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

お客様お問合せ先：トライアンフコール

TEL03-6809-5233