「WESSION FESTIVAL 2025」WOWOWで12月から3カ月にわたり独占放送・配信決定！11月には”WESSION”未公開集もお届け！さらにアフターパンフレットの発売も決定！
6月からWOWOWにてスタートした音楽番組「WESSION」が好評を博しているWEST.。彼らと親交のあるアーティストや共演したいアーティストを招いてのトークやセッションで毎回話題を集めている。その「WESSION」がスタジオを飛び出し、WEST.主催による初の野外フェス「WESSION FESTIVAL 2025」として、いよいよ10月12日（日）・13日（月・祝）に大阪・万博記念公園で開催！
WEST.をはじめ、DAY1はアイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、オープニングゲストとして横山裕が、DAY2はウルフルズ、eill、Little Glee Monster、MONGOL800、wacciが出演する。そんな豪華アーティストが集結する本フェスのDAY1を12月、DAY2を1月にWOWOWで独占放送・配信することが決定。さらに、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番も2月に放送・配信。3カ月にわたり「WESSION FESTIVAL 2025」の全貌をお届けする。ライブセッションや舞台裏で明らかになるWEST.の音楽性と人間性、WOWOW×WEST.だから実現したスペシャルプログラムにご期待！
WOWOWオンデマンドではフェスに向けて「WESSION」第1回～第5回を独占配信中。ここでしか観ることの出来ない“WESSION”をこの機会にぜひチェックいただきたい。さらに11月には全5回の番組に収まりきらなかった未公開集の放送・配信も決定！
そして、「WESSION」番組開始からWEST.初の主催野外フェス「WESSION FESTIVAL2025」まで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンレットの発売が決定！番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。発売日など詳しい情報はWESSION公式ホームページ、または公式SNSで随時発表するのでお楽しみに！
＜イベント情報＞
公演名：WESSION FESTIVAL 2025
公演日時：10/12（日）、10/13（月・祝）
スケジュール
9:30 万博記念公園開園（チケットをお持ちの方はチケットで入園可能）
10:00 ブースエリアオープン（どなたでも入場可能／公演入園料必要）
11:00 ライブエリアオープン（チケットをお持ちの方のみ入場可能）
13:00 開演
20:00 終演予定
会場：大阪・万博記念公園 東の広場 https://www.expo70-park.jp/
【出演アーティスト】※五十音順
両日出演：WEST.
10/12（日）：アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター / Lucky Kilimanjaro
オープニングゲスト：横山裕
10/13（月・祝）：ウルフルズ / eill / MONGOL800 / Little Glee Monster / wacci
オフィシャルグッズ販売・予約受取スケジュール
・会場販売（当日）（場内・お祭り広場）
10/12（日）10:00-19:00
10/13（月・祝）10:00-19:00
・予約受取（場外）
10/11（土）12:00-18:30
10/12（日）8:00-20:30
10/13（月・祝）8:00-20:30
コラボフード&ドリンク（場内・上の広場）／フード＆ドリンク（場内・お祭り広場）営業時間
10/12（日）10:00-19:00
10/13（月・祝）10:00-19:00
主催：WESSION FESTIVAL 2025 実行委員会
協賛：SMBC Olive / プレミアムウォーター
協力：STARTO ENTERTAINMENT / ELOV-Label
制作運営：WOWOW / HANDS ON ENTERTAINMENT / リバティ・コンサーツ
＜番組情報＞
WESSION FESTIVAL 2025
DAY1 12月放送・配信予定
放送・配信アーティスト
WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター
オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)
DAY2 2026年1月放送・配信予定
放送・配信アーティスト
WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ
密着特番 2026年2月放送・配信予定
WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番をお届け！
※各番組放送終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
WOWOW×WEST. "WESSION“
未公開集
WEST.がゲストとセッションやトークを繰り広げたレギュラー番組”WESSION”。番組には収まりきらなかった未公開シーンをお届け！
11月15日（土）午後10:00 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
#1 MONGOL800
10月17日（金）午前8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送
#2 wacci
10月17日（金）午前8:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送
#3 アイナ・ジ・エンド
10月17日（金）午前9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送
#4 Lucky Kilimanjaro
10月17日（金）午前9:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送
#5 石原慎也（Saucy Dog）
10月17日（金）午前10:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送
#1～5までWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中
特設サイト：https://www.wowow.co.jp/event/wession/
公式X:https://x.com/WESSION_WEST
公式Instagram：https://www.instagram.com/WESSION_WEST/