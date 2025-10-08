「WESSION FESTIVAL 2025」WOWOWで12月から3カ月にわたり独占放送・配信決定！11月には”WESSION”未公開集もお届け！さらにアフターパンフレットの発売も決定！

株式会社WOWOW

6月からWOWOWにてスタートした音楽番組「WESSION」が好評を博しているWEST.。彼らと親交のあるアーティストや共演したいアーティストを招いてのトークやセッションで毎回話題を集めている。その「WESSION」がスタジオを飛び出し、WEST.主催による初の野外フェス「WESSION FESTIVAL 2025」として、いよいよ10月12日（日）・13日（月・祝）に大阪・万博記念公園で開催！

WEST.をはじめ、DAY1はアイナ・ジ・エンド、Saucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、オープニングゲストとして横山裕が、DAY2はウルフルズ、eill、Little Glee Monster、MONGOL800、wacciが出演する。そんな豪華アーティストが集結する本フェスのDAY1を12月、DAY2を1月にWOWOWで独占放送・配信することが決定。さらに、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番も2月に放送・配信。3カ月にわたり「WESSION FESTIVAL 2025」の全貌をお届けする。ライブセッションや舞台裏で明らかになるWEST.の音楽性と人間性、WOWOW×WEST.だから実現したスペシャルプログラムにご期待！

WOWOWオンデマンドではフェスに向けて「WESSION」第1回～第5回を独占配信中。ここでしか観ることの出来ない“WESSION”をこの機会にぜひチェックいただきたい。さらに11月には全5回の番組に収まりきらなかった未公開集の放送・配信も決定！

そして、「WESSION」番組開始からWEST.初の主催野外フェス「WESSION FESTIVAL2025」まで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンレットの発売が決定！番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。発売日など詳しい情報はWESSION公式ホームページ、または公式SNSで随時発表するのでお楽しみに！

＜イベント情報＞

公演名：WESSION FESTIVAL 2025

公演日時：10/12（日）、10/13（月・祝）

スケジュール

9:30 万博記念公園開園（チケットをお持ちの方はチケットで入園可能）

10:00 ブースエリアオープン（どなたでも入場可能／公演入園料必要）

11:00 ライブエリアオープン（チケットをお持ちの方のみ入場可能）

13:00 開演

20:00 終演予定

会場：大阪・万博記念公園 東の広場 https://www.expo70-park.jp/

【出演アーティスト】※五十音順

両日出演：WEST.

10/12（日）：アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター / Lucky Kilimanjaro

オープニングゲスト：横山裕

10/13（月・祝）：ウルフルズ / eill / MONGOL800 / Little Glee Monster / wacci

オフィシャルグッズ販売・予約受取スケジュール

・会場販売（当日）（場内・お祭り広場）

10/12（日）10:00-19:00

10/13（月・祝）10:00-19:00

・予約受取（場外）

10/11（土）12:00-18:30

10/12（日）8:00-20:30

10/13（月・祝）8:00-20:30

コラボフード&ドリンク（場内・上の広場）／フード＆ドリンク（場内・お祭り広場）営業時間

10/12（日）10:00-19:00

10/13（月・祝）10:00-19:00

主催：WESSION FESTIVAL 2025 実行委員会

協賛：SMBC Olive / プレミアムウォーター

協力：STARTO ENTERTAINMENT / ELOV-Label

制作運営：WOWOW / HANDS ON ENTERTAINMENT / リバティ・コンサーツ

＜番組情報＞

WESSION FESTIVAL 2025

DAY1 12月放送・配信予定

放送・配信アーティスト

WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター

オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)

DAY2 2026年1月放送・配信予定

放送・配信アーティスト

WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ

密着特番 2026年2月放送・配信予定

WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番をお届け！

※各番組放送終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

WOWOW×WEST. "WESSION“

未公開集

WEST.がゲストとセッションやトークを繰り広げたレギュラー番組”WESSION”。番組には収まりきらなかった未公開シーンをお届け！

11月15日（土）午後10:00 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

#1 MONGOL800

10月17日（金）午前8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#2 wacci

10月17日（金）午前8:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#3 アイナ・ジ・エンド

10月17日（金）午前9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#4 Lucky Kilimanjaro

10月17日（金）午前9:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#5 石原慎也（Saucy Dog）

10月17日（金）午前10:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信 ※リピート放送

#1～5までWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中

特設サイト：https://www.wowow.co.jp/event/wession/

公式X:https://x.com/WESSION_WEST

公式Instagram：https://www.instagram.com/WESSION_WEST/