2025-2026シーズン　登録完了選手（2025年10月7日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年10月7日付】



■日本生命レッドエルフ



【選手登録完了】

ソン ミンヤン (孫 銘陽)

【2025年10月7日付までの登録完了選手・男子】



【T.T彩たま】

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

木造 勇人 (キヅクリ ユウト)

小野 泰和 (オノ ダイト)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)

飯村 悠太 (イイムラ ユウタ)

渡部 民人 (ワタナベ タミト)

オ ジュンソン (呉 羿誠)

高見 真己 (タカミ マサキ)





【木下マイスター東京】松島 輝空 (マツシマ ソラ)小野寺 翔平 (オノデラ ショウヘイ)田添 健汰 (タゾエ ケンタ)パク ガンヒョン (朴 康賢)川上 流星 (カワカミ リュウセイ)リン ユンジュ (林 繇儒)萩原 啓至 (ハギハラ ケイシ)吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)ヤンアン (閻 安)吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)チャン ボールドウィン (陳 邕樺)【金沢ポート】松平 健太 (マツダイラ ケンタ)吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)チャン ウジン (張 禹珍)小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)イム ジョンフン （林 鐘勳)パク ギュヒョン吉田 蒼 (ヨシダ ソウ)【静岡ジェード】町 飛鳥 (マチ アスカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)松下 大星 (マツシタ タイセイ)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)石山 慎 (イシヤマ シン)五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)ウラジミール シドレンコ阿部 悠人 (アベ ユウト)【岡山リベッツ】張本 智和 (ハリモト トモカズ)英田 理志 (アイダ サトシ)吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)田添 響 (タゾエ ヒビキ)及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)ハオ シュアイ (郝 帥)イ サンス (李 尚珠)【琉球アスティーダ】鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)宮川 昌大 (ミヤガワ ショウダイ)岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)上江洲 光志 (ウエズ コウジ)吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)アン ジェヒョン (安 宰賢)チョ スンミン (趙 勝敏)チョ デソン (趙 大成)三木 隼 (ミキ ハヤト)岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)【2025年10月7日付までの登録完了選手・女子】【木下アビエル神奈】岡田 琴菜 (オカダ コトナ)長崎 美柚 (ナガサキ ミユウ)チャン ルイ (張 瑞)平野 美宇 (ヒラノ ミウ)張本 美和 (ハリモト ミワ)牛嶋 星羅 (ウシジマ セイラ)櫻井 花 (サクライ ハナ)ジュ ユリン (朱 雨玲)チェン イーチン (鄭 怡静)【トップおとめピンポンズ名古屋】南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)木村 香純 (キムラ カスミ)小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)小塩 悠菜 (オジオ ユウナ)永尾 尭子 (ナガオ タカコ)木原 美悠 (キハラ ミユウ)真田 晴羽 (サナダ セイハ)ヨウ ズトン (姚 梓彤)出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)【京都カグヤライズ】菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)出雲 美空 (イズモ ミクウ)工藤 夢 (クドウ ユメ)松島 美空 (マツシマ ミク)田村 美佳 (タムラ ミカ)中村 泉月 (ナカムラ ミツキ)日下部 詩季 (クサカベ シキ)岡崎 日和 (オカザキ ヒヨリ)大川 千尋 (オオカワ チヒロ)牧野 里菜 (マキノ リナ)デン ミンイ (田 旻一)【日本生命レッドエルフ】上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)麻生 麗名 (アソウ レイナ)篠原 夢空 (シノハラ ユラ)赤江 夏星 (アカエ カホ)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)竹谷 美涼 (タケヤ ミスズ)面手 凛 (メンデ リン)チュ チョンフィ (朱 芊曦)ハン シキ (范 思蒅)ソン ミンヤン (孫 銘陽)【日本ペイントマレッツ】佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)芝田 沙季 (シバタ サキ)大藤 沙月 (オオドウ サツキ)横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)青木 咲智 (アオキ サチ)高森 愛央 (タカモリ マオ)渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)村松 心菜 (ムラマツ ココナ)大山 葉音 (オオヤマ ハノン)新谷 真奈 (シンタニ マナ)【九州カリーナ】野村 萌 (ノムラ モエ)小林 りんご (コバヤシ リンゴ)栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)山室 早矢(ヤマムロ サヤ)枝廣 瞳 (エダヒロ ヒトミ)中森 帆南 (ナカモリ ホナミ)青井 さくら (アオイ サクラ)ジェン シェンチー (鄭 先知)キム ナヨン (金 娜英)シン ユビン (申 裕斌)