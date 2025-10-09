【利用料値下げのご案内】シリアルを使ったキャンペーンシステムの利用料を36.3万円から25.3万円に価格改定
57年にわたってセールスプロモーションを推進しているオリオンSP株式会社は、インスタントウィンや必ずもらえるキャンペーンなど、シリアルコードを使ったマストバイキャンペーンを圧倒的な低価格で運用できるシステムを開発し、2023年12月から本格的に運用をスタートしております。
このたび、ご好評につき、10月から価格改定することにいたしました。より使い勝手のいいシステムになるよう、ミニマム料金を36.3万円から25.3万円に値下げいたします。
従来、シリアルコードを使ったキャンペーンを実施するには、web応募サイトの構築に250～300万円近い制作費がかかっていたため、全国規模のキャンペーンで採用されることがほとんどでした。
しかし、弊社のシリアル版キャンペーン・マスター・システム（以下、シリアルCMS）は25.3万円～の低価格でweb応募サイトを構築できるため、エリア単位、流通単位など、小・中規模なキャンペーンにおいても、シリアルコードを使ったインスタントウィンや必ずもらえるキャンペーンを採用できるようになりました。販促手段を多様化できるため、飲料メーカー様、アルコールメーカー様などでご好評いただいております。
■設定できるキャンペーンおよび主な機能
１.インスタントウィン、２.必ずもらえるキャンペーン、３.先着で必ずもらえるキャンペーンの
3種の企画を実施いただげます。
【シリアルCMSの主な機能】
- コース設定は6コースまで、インスタントウィンはWチャンスも対応可能。
- シリアルコードは1コースにつき6個まで設定可能（マイレージ機能）。
- 賞品は１.デジタルギフト、２.現物賞品、３.壁紙などの画像 を設定可能。
- 先着順は10万名まで対応可能。
- LPの作成機能 など
■新価格体系
ミニマムの「WEB応募サイト利用料」を30万円から20万円に値下げしました。
▲利用料の全体像
▲枚数／期間別の利用料
■シリアルCMSの利用方法例
弊社のシリアルCMSは一般的なシリアルのシステムと比較して、利用料が安価なこともあり、今までにないようなキャンペーンを実施いただけます。
■シリアル版キャンペーン・マスター・システム（シリアルCMS）の詳細
下記サイトで詳細を紹介しております。
「https://orion-sp.jp/serial」
△詳細は上記URLもしくはQRコードよりアクセス
■弊社のその他のキャンペーンパッケージについて
弊社はシリアルキャンペーンのシステムの他、レシートキャンペーンのシステム（レシートCMS）も自社開発して運用しております。こちらは13.2万円～ご利用いただけます。
シリアル版とレシート版のキャンペーンシステムをはじめ、創業以来培ってきた販売促進のノウハウをもとに、クライアント企業の販売促進をサポートさせていただいております。
レシート版キャンペーン・システム・システム（レシートCMS）の詳細
「https://orion-sp.jp/cms」
△詳細は上記URLもしくはQRコードよりアクセス
■オリオンSPについて
- 1969年12月創業
- 57年にわたってセールスプロモーションに関する業務に携わり、ノウハウを蓄積しております。
- 食品・飲料・菓子、日用品メーカー、家電メーカーをはじめ、様々なメーカーのSP業務に従事。
- 店頭でのプロモーションを中心に、web構築、キャンペーンの運用、ノベルティ制作、映像制作、ツール製作、展示会・イベント、マンパワーを使ったソリューションなど、幅広いSP業務にワンストップで対応いたします。