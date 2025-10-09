【利用料値下げのご案内】シリアルを使ったキャンペーンシステムの利用料を36.3万円から25.3万円に価格改定

オリオンSP株式会社

57年にわたってセールスプロモーションを推進しているオリオンSP株式会社は、インスタントウィンや必ずもらえるキャンペーンなど、シリアルコードを使ったマストバイキャンペーンを圧倒的な低価格で運用できるシステムを開発し、2023年12月から本格的に運用をスタートしております。

このたび、ご好評につき、10月から価格改定することにいたしました。より使い勝手のいいシステムになるよう、ミニマム料金を36.3万円から25.3万円に値下げいたします。

従来、シリアルコードを使ったキャンペーンを実施するには、web応募サイトの構築に250～300万円近い制作費がかかっていたため、全国規模のキャンペーンで採用されることがほとんどでした。

しかし、弊社のシリアル版キャンペーン・マスター・システム（以下、シリアルCMS）は25.3万円～の低価格でweb応募サイトを構築できるため、エリア単位、流通単位など、小・中規模なキャンペーンにおいても、シリアルコードを使ったインスタントウィンや必ずもらえるキャンペーンを採用できるようになりました。販促手段を多様化できるため、飲料メーカー様、アルコールメーカー様などでご好評いただいております。

■設定できるキャンペーンおよび主な機能

１.インスタントウィン、２.必ずもらえるキャンペーン、３.先着で必ずもらえるキャンペーンの

3種の企画を実施いただげます。

【シリアルCMSの主な機能】

- コース設定は6コースまで、インスタントウィンはWチャンスも対応可能。- シリアルコードは1コースにつき6個まで設定可能（マイレージ機能）。- 賞品は１.デジタルギフト、２.現物賞品、３.壁紙などの画像 を設定可能。- 先着順は10万名まで対応可能。- LPの作成機能 など



■新価格体系

ミニマムの「WEB応募サイト利用料」を30万円から20万円に値下げしました。

▲利用料の全体像▲枚数／期間別の利用料



■シリアルCMSの利用方法例

弊社のシリアルCMSは一般的なシリアルのシステムと比較して、利用料が安価なこともあり、今までにないようなキャンペーンを実施いただけます。



■シリアル版キャンペーン・マスター・システム（シリアルCMS）の詳細

下記サイトで詳細を紹介しております。

「https://orion-sp.jp/serial」

△詳細は上記URLもしくはQRコードよりアクセス

■弊社のその他のキャンペーンパッケージについて

弊社はシリアルキャンペーンのシステムの他、レシートキャンペーンのシステム（レシートCMS）も自社開発して運用しております。こちらは13.2万円～ご利用いただけます。

シリアル版とレシート版のキャンペーンシステムをはじめ、創業以来培ってきた販売促進のノウハウをもとに、クライアント企業の販売促進をサポートさせていただいております。

レシート版キャンペーン・システム・システム（レシートCMS）の詳細

「https://orion-sp.jp/cms」

△詳細は上記URLもしくはQRコードよりアクセス



■オリオンSPについて

- 1969年12月創業- 57年にわたってセールスプロモーションに関する業務に携わり、ノウハウを蓄積しております。- 食品・飲料・菓子、日用品メーカー、家電メーカーをはじめ、様々なメーカーのSP業務に従事。- 店頭でのプロモーションを中心に、web構築、キャンペーンの運用、ノベルティ制作、映像制作、ツール製作、展示会・イベント、マンパワーを使ったソリューションなど、幅広いSP業務にワンストップで対応いたします。