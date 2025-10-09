【11月13日（木）14:00開催】セイコーエプソン株式会社が登壇！現場のリアルな声から学ぶ「アンガーマネジメント企業研修」無料オンラインセミナー開催決定！

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田久実）は、2025年11月13日（木）14時より、アンガーマネジメントを企業研修に導入した実践事例を紹介する無料オンラインセミナーを開催します。

特段ページはこちら：https://www.angermanagement.co.jp/special/event-251113

本セミナーについて

本セミナーでは、アンガーマネジメント研修を導入しているセイコーエプソン株式会社をゲストに迎え、研修導入の背景や実施までのプロセス、実施後の成果や受講者の反応などを紹介します。多様な人材の活躍や働き方改革が進むなか、感情を適切にマネジメントする力は、チーム力の向上、業務の生産性向上、人材の定着などに直結する重要なスキルとして注目されています。本セミナーでは、企業における実際の導入事例を通じて、アンガーマネジメント研修がもたらす具体的な効果や、導入にあたっての取り組み方を紹介します。研修の導入を検討している企業や管理職・人事担当者にとって、実践的なヒントが得られる内容となっています。

こんな方におすすめ- 企業の人事・人材開発・研修担当者の方- 研修導入を検討しているが、具体的な事例や成果を知りたい方- 管理職やリーダーとして部下の感情マネジメントを学びたい方

開催概要

- 開催日時 2025年11月13日(木) 14:00 - 15:00- 開催形式 Zoomオンラインセミナー- 主催 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会- 登壇者 セイコーエプソン株式会社 人事部 土田英文 様- 参加費 無料- 定員 500名（先着順）- 申込締切 11月12日(水) 23:59

お申し込みはこちら :https://zoom.us/meeting/register/S8835VrYRBe8nBUIExHXtg※Zoomで必要事項をご入力のうえミーティング登録をしていただくと、当日のミーティング情報を記載したメールが届きます。

登壇者

セイコーエプソン株式会社 人事部 土田英文 様

セイコーエプソン株式会社（以下、セイコーエプソン）は、長期の時間軸で「人が自律的にキャリアを形成し、成長し続ける会社」を目指して人材育成強化を掲げています。

そして公平で働きやすい職場環境の実現に向けてパワーハラスメントの撲滅のため、2015年度より「アンガーマネジメント研修」を導入しました。現在その開催回数は97万5千回以上、累計受講者数は150万人超えとなり、実施数の多さからも反響の高さが伺えます。

その継続年数と圧倒的な受講人数もさることながら、全経営層がアンガーマネジメント診断受検を必須とし、アンガーマネジメント研修を階層別・職場別のほかグループ会社にも実施しており、社全体で健全な職場環境の実現に向けた取り組みを推進しています。

当協会ではその取り組みを讃え、昨年2023年に開催された第1回「アンガーマネジメント経営賞」では、アンガーマネジメント経営賞 大賞をお贈りしました。

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名：一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事： 戸田 久実

設立：2011（平成23）年6月8日

事業内容：アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL：https://www.angermanagement.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザスのグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp