【仕組みで創るM&A営業】M&A企業の新規案件創出を加速する『M&A新規案件創出ハンドブック』を無料公開
株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、M&A仲介・FA企業の営業現場が抱える「紹介頼み・属人化・リード枯渇」といった課題を解決するための無料資料『M&A新規案件創出ハンドブック ～アウトバウンド×インサイドセールスで安定的に商談を生み出す方法～』を公開しました。
本資料では、経営層へのアウトバウンド接触、ヒアリング・スコアリング・ナーチャリングによる長期案件化など、再現性ある営業体制を構築する具体的なステップを紹介しています。
無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/MV8bzyZGDzEJYHy58
公開の背景
近年、M&A市場は事業承継・再編・資本提携など、企業経営のあらゆるシーンで重要性が増しています。
しかし現場では依然として以下のような課題が顕在化しています。
- 紹介・反響頼みの営業では案件創出に波がある
- 決裁者（経営層・オーナー）との接点が取りにくい
- 営業活動が属人的になり、成果が安定しない
こうした課題を解決する鍵が、インサイドセールスを活用した「仕組み化された営業体制」の構築です。
本資料では、再現性あるアウトバウンドプロセスの実装方法をわかりやすく整理し、属人化からの脱却を支援します。
資料の主な内容
- M&A営業の現場で顕在化する課題とその構造的背景
- 経営層アプローチを実現するターゲティングとヒアリング手法
- スコアリング×ナーチャリングによる長期案件化の仕組み
- スクリプト標準化・KPI管理による属人化の解消
- 内製×外注のハイブリッド体制で再現性を高めるモデル
こんな方におすすめ
- 紹介頼みから脱却し、安定的な案件創出体制を築きたいM&A企業
- 経営層アプローチを強化したい営業責任者・マネージャー
- 属人化を解消し、再現性のある営業プロセスを構築したい方
ダウンロード方法
以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。
無料相談について
プロメディアラボでは、M&A営業の課題整理・改善提案を行う無料相談を実施中です。
課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。
お気軽にご利用ください。
無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/8dc3cefd/
担当者コメント
「M&A業界では、“営業力”よりも“仕組み”が成果を左右します。
本資料を通じて、紹介頼みから脱却し、経営層にしっかり届く“再現性ある営業モデル”を構築するきっかけとなれば幸いです。」
会社概要
会 社 名：株式会社プロメディアラボ
代 表 者：廣瀬義憲
所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階
事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス
会社HP：https://promedia-lab.co.jp/