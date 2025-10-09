【J:COM STREAM】 Paramount＋注目ドラマ『モブランド』『タルサ・キングS3』『NCIS：トニー＆ジヴァ』（全3作）を期間限定で第１話無料配信！さらに10月新着作品をご紹介

JCOM株式会社

J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」で、Paramount+の注目ドラマ3作品の第1話を、2025年10月10日（金）から10月16日（木）までの期間限定で無料配信します。さらに10月の新着ラインアップには、1972年オリンピックの実際の事件を題材にした映画『セプテンバー5』、マフィアの激しい覇権争いを描く『タルサ・キング』や腐敗と暴力が渦巻く町で権力者が活躍する『メイヤー・オブ・キングスタウン』の新シーズン、そして史上最も成功したラッパー“エミネム”のドキュメンタリー『STANS』が登場します。ぜひ「J:COM STREAM」で充実した秋のエンターテインメントをお楽しみください。

■「Paramount＋第1話無料」 対象作品

『モブランド』 シーズン1 第1話 「Stick or Twist」

トム・ハーディーを主演に、ガイ・リッチーらが監督を務めるクライムサスペンスドラマ。舞台はイギリス・ロンドン。犯罪一家・ハリガン家に忠誠を誓う最強のフィクサー、ハリーの物語。ファミリー内の些細な揉めごとから裏切り者の処分まで、あらゆるトラブルに完璧に対応するハリーは、ある日ボスの孫が巻き起こした、敵対ファミリーの殺害事件のもみ消しを依頼される。事件は裏社会を揺るがし、ハリガン家の存続を左右する重大なものとなる。

『タルサ・キング』 シーズン3 第1話 「血とバーボン」

シルヴェスター・スタローン演じるマフィアがオクラホマ州のタルサを舞台に、自らの帝国を築き上げていく姿を描いたクライムアクションドラマ。アメリカの片田舎タルサを舞台に、人脈・ビジネス・富を掌握する“タルサの王”ドワイト・マンフレディが激しい覇権争いに身を投じていく物語。シーズン3では、次々にビジネスを成功させタルサの覇権を握ったドワイト一派が、新たにウイスキー蒸留所に目をつけ〈酒造ビジネス〉にまで手を広げる様子から幕を開ける。

『NCIS：トニー&ジヴァ』 シーズン1 第1話 「どの国も安全ではない」

本作は、長寿シリーズ『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』から誕生した最新スピンオフ。元NCIS捜査官のトニーとジヴァがパリで娘を育てているところから物語は始まる。しかし、トニーが経営する警備会社が襲撃されたことをきっかけに、彼らはヨーロッパ中を逃亡する羽目になる。誰が自分たちを狙っているのか、その真実を突き止めるために奔走する2人。この予測不能な状況の中で、トニーとジヴァは再びお互いを信頼できるようになるのか、そして型破りな「幸せな結末」を迎えられるのか。

■2025年秋の新着作品

＜映画＞

『セプテンバー5』

1972年のオリンピックで実際に起きた事件に基づいた作品。

2025年10月16日（木）より見放題配信予定

＜ドラマ＞

『メイヤー・オブ・キングスタウン』シーズン4

警察・看守・囚人・ギャングが蔓延る腐敗と暴力が渦巻く街の権力者の活躍を描いたクライムサスペンス。

2025年10月26日（日）より見放題配信予定

＜ドキュメンタリー＞

『STANS』

エミネム（Eminem）による2000年リリースのヒット曲『Stan』を題材としたドキュメンタリー。

＜Paramount+について＞

Paramount+は、CBS、SHOWTIME(R)、パラマウント・ピクチャーズ、MTVE、ニコロデオン、コメディ・セントラル、など世界的に有名なブランドや制作スタジオの作品からなるParamountのオリジナルシリーズ、ヒット番組、人気映画などの最新作やあらゆるジャンルの豊富なライブラリーから多様なコンテンツを「J:COM STREAM」を通じ視聴することが可能です。

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメ・国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount＋の作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

