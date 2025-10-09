【結婚相談所開業検討者向けセミナー】育児をしながら高い成婚率を誇るママカウンセラーにインタビュー！

株式会社TMSホールディングス

【セミナーのお申し込みはこちらから】

開催日時：2025年10月24日（金）18時30分～19時30分

https://kaigyo.nakoudonet.com/setsumeikai-owner/?post_id=112581

※Zoomを用いたオンライン開催となります。

会場：オンラインにて実施

講師：MarriageSalonプリムラ 佐々木先生

姫路市を中心に相談所を運営し、成婚を出し続け事業成功をおさめているMarriageSalonプリムラ 佐々木先生（https://primula-konkatsu.com/） より、育児をしながらも高い成婚率を誇る秘訣や結婚相談所経営のリアルについてお伝えいただきます。

当日、質問や疑問がありましたらお答えいただけますので、是非ご参加ください。

※結婚相談所のご開業を検討されている方必見のセミナーとなります。現在結婚相談所運営をされている方は対象ではございません。

▼セミナーに関するお問い合わせ先はこちら▼

TMS 全国結婚相談事業者連盟事務局

お問い合わせフォーム：https://www.nakoudonet.com/kaigyo_contact/

電話番号：050-1746-3887

会社名：株式会社TMS

本社所在地：〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル7F

TEL：050-1746-3887

代表者：代表取締役社長 吉末 育宏

HP：https://www.nakoudonet.com/kaigyo/

結婚相談所の開業・TMSへの加盟について

結婚相談所の開業・副業に興味がある方はこちら(https://kaigyo.nakoudonet.com/lp/kaigyo4/)

TMSへの新たなご加盟についてのお問い合わせはこちら(https://www.nakoudonet.com/contact?type=kamei)

■株式会社TMS 会社概要

会社名：株式会社TMS

本社所在地：〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル7F

TEL：050-1746-3887

代表者：代表取締役社長 吉末 育宏

HP：https://www.nakoudonet.com/

■TMSグループ事業概要

TMSグループは、婚活総合カンパニーとして婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、連盟事業、ブライダル事業を柱に、「人と人」「人と事業」をつなぐ仕組みを生み出し、高付加価値サービスと品質向上ノウハウをそれぞれの事業で循環させることで、グループ全体の価値を高め、次世代のスタンダードとなるサービス創造に取り組んでいます。

結婚相談所事業（サービス名称：フィオーレ https://www.total-marriage.com/）

結婚相談所事業（サービス名称：TMSパートナー https://www.tms-p.co.jp/）

結婚相談所事業（サービス名称：fufu CLUB https://fufu-club.com/）

結婚相談所事業（サービス名称：茜会 https://www.akanekai.co.jp/）

※東日本エリアは日本健康管理株式会社が運営

イベント事業（サービス名称：FIORE PARTY https://www.fiore-party.com/）

イベント事業（サービス名称：TMSイベントポータル https://www.exeo-japan.co.jp/）

イベント事業（サービス名称：SMILE STAGE https://www.smile-stage.jp/）

イベント事業（サービス名称：Meeting Terrace https://www.meetingterrace.jp/）

婚活プラットフォーム事業（サービス名称:TMS 全国結婚相談事業者連盟 https://www.nakoudonet.com/）

婚活プラットフォーム事業（サービス名称:SCRUM https://scrum-n.co.jp/）

結婚相談所支援事業 (サービス名称:結婚相談所TV https://kekkon-tv.com/)

ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：BRIFE - ブライフ - https://tms-brife.com/）

ブライダル・ライフサポート事業（サービス名称：la ape - ラ・アーペ - https://la-ape.com/）

レストランウェディング事業（サービス名称：フリジェリオ - https://www.restaurant-frigerio.jp/）

保険代理店事業