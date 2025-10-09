【結婚相談所開業検討者向けセミナー】育児をしながら高い成婚率を誇るママカウンセラーにインタビュー！
【セミナーのお申し込みはこちらから】
開催日時：2025年10月24日（金）18時30分～19時30分
https://kaigyo.nakoudonet.com/setsumeikai-owner/?post_id=112581
※Zoomを用いたオンライン開催となります。
会場：オンラインにて実施
講師：MarriageSalonプリムラ 佐々木先生
姫路市を中心に相談所を運営し、成婚を出し続け事業成功をおさめているMarriageSalonプリムラ 佐々木先生（https://primula-konkatsu.com/） より、育児をしながらも高い成婚率を誇る秘訣や結婚相談所経営のリアルについてお伝えいただきます。
当日、質問や疑問がありましたらお答えいただけますので、是非ご参加ください。
※結婚相談所のご開業を検討されている方必見のセミナーとなります。現在結婚相談所運営をされている方は対象ではございません。
▼セミナーに関するお問い合わせ先はこちら▼
TMS 全国結婚相談事業者連盟事務局
お問い合わせフォーム：https://www.nakoudonet.com/kaigyo_contact/
電話番号：050-1746-3887
本社所在地：〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル7F
代表者：代表取締役社長 吉末 育宏
HP：https://www.nakoudonet.com/kaigyo/
結婚相談所の開業・TMSへの加盟について
結婚相談所の開業・副業に興味がある方はこちら(https://kaigyo.nakoudonet.com/lp/kaigyo4/)
TMSへの新たなご加盟についてのお問い合わせはこちら(https://www.nakoudonet.com/contact?type=kamei)
