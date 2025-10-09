PE-BANKが「第1回 IT・情シスDXPO福岡′25」に出展～企業のIT人材採用・育成課題解決をサポート～

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2025年10月30日（木）、31日（金）の二日間にわたり、マリンメッセ福岡 A館で開催される「第1回 IT・情シスDXPO福岡’25」に出展することをお知らせします。

■出展概要

PE-BANKは、取引実績1,000社以上、IT人材の累計登録者数は全国45,000名以上、全国12拠点を構える、ITフリーランスエージェントです。多彩なエンジニアが所属するプロ集団として、企画・設計、開発、管理まで任せられる優秀なITフリーランスの活用をご提案します。豊富な実績と知見を活かし､プロジェクトに最適な人材をご紹介していますので、「どんなことが依頼できるのか聞きたい」「サービスの詳細を知りたい」「具体的な相談をしたい」など、開発プロジェクトの推進、優秀なIT人材の確保に課題を感じている方は、ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。展示会では、以下１.～３.のサービスを中心に、ITフリーランス人材のご紹介はもちろんのこと、育成等の課題に対するソリューション提案も実施します。

１.Pe-BANKフリーランス

PE-BANKでは、契約するITフリーランスに対し独自の基準を設け、企業が必要としている優秀なIT人材のご提案を行っています。ブースでは、他社の導入事例もご紹介します。

２.Pe-BANKカレッジ

Pe-BANKカレッジは、実務経験豊かな現役ITフリーランス講師陣による法人向け研修サービスです。企業課題に合わせたオリジナルカリキュラムで、ITスキルからビジネススキルまで総合的な人材育成を支援します。ブースでは、実際の研修導入事例をご紹介します。

３.X Engage（クロスエンゲージ）

X Engageは、協力会社のITエンジニア向けのエンゲージメントツールです。匿名でのアンケートにより本音を引き出し可視化することで、課題の発見と改善を支援する分析ツールです。初回は無料導入のご相談も承ります。ブースにてぜひご相談ください。

PE-BANKの会場内ブース位置は、「IT人材育成・採用支援展」小間番号6-36です。

▼PE-BANKの出展内容紹介ページはこちら

https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/system/product.html?supplier_id=2984&company_name=(%E6%A0%AA)PE-BANK(https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka25/system/product.html?supplier_id=2984&company_name=(%E6%A0%AA)PE-BANK)

■展示会概要

・イベント名称：第1回 IT・情シスDXPO福岡’25

・開催日程：2025年10月30日（木）9:30～17:00

10月31日（金）9:30～17:00

・会場：マリンメッセ福岡 A館

・主催：ブティックス株式会社

・公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka/system/

※ご来場前に参加登録が必要となります。

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/