10/16(木)～腕時計専門店「TiCTAC（チックタック）」が、大切に使っていた腕時計を下取りし、保護いぬ・ねこを支援します

腕時計の専門店「チックタック」が、2025年10月16日（木）～10月31日（金）まで、不要な腕時計を下取りするキャンペーンを開催します。

大切に使っていた その腕時計を 保護いぬ・ねこの支援に

止まってしまったまま、なかなか捨てられない腕時計や、大事にしていたけど、壊れたり、使わなくなった腕時計。ゴミとしてそのまま捨てず、保護いぬやねこを支援する取り組みへ「寄付」しませんか？

査定額全てと売り上げの一部はすべて寄付に

下取りした腕時計は、募金システムを経由して再販・パーツの再利用をし、買取査定額のすべてとご購入いただいた腕時計の売り上げの一部を［一般社団法人 動物共生推進事業］に寄付。飼い主のいない犬や猫のご飯代やワクチン接種の費用、保護譲渡活動や里親支援活動に役立てます。

ご不要な腕時計はチックタックへお持ちください

期間中、ご不要の腕時計を全国のチックタック系列店へお持ちください。ご不要な腕時計1本下取りにつき、新しい腕時計1本を10%OFF致します（一部割引除外商品あり）。お持ちいただく腕時計は、壊れていても、止まっていても、ベルトがない腕時計でもOK、また一人で何本でもお持ち込みいただけます。ご購入いただいた腕時計の売上の一部は［一般社団法人 動物共生推進事業］に寄付致します。

※オンラインストアでは開催していません。

詳細はこちら：https://www.tictac-web.com/news/detail/244

SHOP一覧：https://www.tictac-web.com/shoplist/

動物共生推進事業一般社団法人 動物共生推進事業について

一般社団法人 動物共生推進事業とはトリマーや獣医師、動物看護士、トレーナーなど犬猫の専門家が集まって立ち上げた団体です。動物愛護センターやブリーダー崩壊、飼育放棄など、飼い主のいない犬猫の保護譲渡活動を主体として保護団体支援、高齢者ペット飼育支援、子供と動物のふれあい事業、輸血ネットワークの構築、ボランティアネットワークの構築など様々な活動を通してペットと人のより良い暮らしの創出を目指しています。

公式サイト：https://www.happylife-withpets.org/

腕時計下取り『大事に使ってた腕時計を保護いぬ・ねこの支援に』

開催期間：2025年10月16日（木）～10月31日（金）

全国のチックタック系列店にて、不要な腕時計を下取りし、保護いぬ・ねこの支援につなげるキャンペーンを実施します。※オンラインストアでは実施していません。

詳細：https://www.tictac-web.com/news/detail/244

■SHOP

TiCTAC東京ソラマチ店 ☎03-5610-3098

全国に展開する腕時計のセレクトショップ。国内外の最旬ブランドから本格的な機械式時計まで、デザイン・機能性に優れた腕時計をセレクト。自分らしさを表現するアイテムとして、大切な人の幸せな時間を願うギフトとして、知的好奇心を満たすコレクションアイテムとして、様々な側面から「腕時計」の魅力を提案しています。

公式サイト：https://www.tictac-web.com/

公式オンラインストア：https://www.neuve-a.net/shop/default.aspx

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tictac_press/

SHOP一覧：https://www.tictac-web.com/shoplist/