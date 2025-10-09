フォースタートアップスがプロデュースする新番組「Startups Prime」、MCにアンミカ氏を起用し、10月13日（月・祝）よりタクシーメディア「TOKYO PRIME」で放映開始

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：志水 雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平 ）が運営するタクシーメディア「TOKYO PRIME」にて、フォースタートアップスがプロデュースする新番組「Startups Prime」を10月13日（月・祝）より放映開始することをお知らせいたします。

「Startups Prime」は、起業家や挑戦者の魅力に迫る、挑戦者応援番組です。

MCにモデル・俳優・歌手のアンミカ氏を迎え、ゲストには新しいことに挑戦し、これからの時代の希望となるような起業家・経営者が出演します。

”スタートアップス”※として挑戦する人のキャラクターやマインドが浮かび上がる瞬間を映像でお伝えし、人生の一歩を踏み出して未来に向かって行動する人の魅力をお届けします。そして、新しいことにチャレンジしたいと思っているみなさまの背中を押すきっかけとなる番組を目指します。

※「『進化の中心』にいることを選択する挑戦者たち」と定義しています。

「Startups Prime」番組概要

番組名：「Startups Prime」

4週毎にゲストが替わり、隔週毎に内容（前編・後編）が変わります。

配信方法：

１. タクシーメディア「TOKYO PRIME」

設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国35都道府県

・配信日：隔週月曜日更新、配信期間2週間

・配信先：「TOKYO PRIME」コンテンツ枠

なお、タクシーメディア用（30秒）のコンテンツは、配信開始後に「TOKYO PRIME」公式YouTubeにアーカイブされます。

・「TOKYO PRIME」公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA

２. YouTubeフォースタートアップス公式チャンネル

・配信日：前編配信日、配信後アーカイブ化

・配信先：フォースタートアップス公式YouTube：https://www.youtube.com/@forstartups

なおYouTube版コンテンツは、タクシーメディアにて配信されるものと一部内容が異なります。

初回配信：

１. タクシーメディア「TOKYO PRIME」

・配信日：10月13日（月・祝）午前0時～

２. YouTubeフォースタートアップス公式チャンネル

・配信日：10月13日（月・祝）午前0時～

初回ゲスト：

・株式会社へラルボニー 代表取締役Co-CEO 松田崇弥 氏

広告タイアップメニューのご案内：

本番組に広告主様がゲストで登場し、アンミカ氏のインタビューを通してご本人や自社について語っていただけるタイアップメニューをご用意しています。

詳しくはこちらから(https://www.forstartups.com/form/others)お問い合わせください。

MC アンミカ氏 コメント

「Startups Prime」MCを務めることになりましたアンミカです。

普段ではなかなかお会いする機会がない、強い信念を持って挑戦し続けている方々にインタビューをすることができ、楽しすぎて時間があっという間に過ぎてしまい、聞き足りないぐらい心豊かなひとときでした。

自分だけでなく、周りにも豊かさと光を与える挑戦と経験をしている方々の一つひとつの言葉に感銘を受け、刺激をもらい、「よし！明日からも頑張ろう！」と思える時間になりました。

視聴者の皆さんにも見て頂くと「心が動く瞬間」があると思います。是非ご覧ください。

初回ゲスト 株式会社へラルボニー 代表取締役Co-CEO 松田 崇弥氏 コメント

人生には、後から振り返って“年表に残したくなる一日“があります。挑戦を決めた“今日“も、そのひとつになるのかもしれません。

本番組が映す挑戦者たちの言葉や眼差しが、誰かの最初の一歩を生むことを願っています。挑戦は、肩書きより人間性が問われる。希望を持ち続ける人が、誰かの心を動かす力だと思います。

フォースタートアップス株式会社 代表取締役社長 志水 雄一郎 コメント

人には無限大の可能性があると信じています。本来、誰にでも挑戦するチャンスがあるはずです。番組の趣旨に共感してくださったMCのアンミカさんと共に、挑戦という行為の美しさを、挑戦者応援番組「Startups Prime」でお伝えしていきます。

新しい時代を創り出す起業家の思考や人間的な魅力は、人の心を動かします。そこに仲間や支援者が集い、社会課題を解決する成長企業が生まれ、新しい産業が生まれます。

IRIS様が展開する「TOKYO PRIME」を通じて、この番組を全国にお届けし、挑戦する生き方を選択する人が増えることを期待しています。

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役社長 志水 雄一郎

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援等の企業成長を支える「成長産業支援プラットフォーム」構築を目指し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。