スポーツデポフラッグシップストア マークイズみなとみらい店グランドオープン特別体感イベント開催!!

株式会社アルペン

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年10月10日(金)横浜市マークイズみなとみらいに、新宿・博多・湘南・名古屋・沖縄天久に続き全国6店舗目となる『スポーツデポフラッグシップストア マークイズみなとみらい店』をオープンいたします。オープンを記念し、10月24日(金)～11月3日(月・祝)の11日間グランドオープン特別体感イベントを開催いたします。



◆グランドオープンセール情報


＜セール期間＞


・セール期間：10月10日(金) ～11月4日(火)


＜オープン限定特別企画＞


店内商品お買上の方、アルペンポイント15%還元！


※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料。　


※一部ブランド・商品に対象外がございます。


　


◆イベント予約開始


　10月9日(木) 10時開始



　以下グランドオープン特別体感イベントを開催！


『ランニングシューズ試し履き会 インフルエンサーとの試走』　


『ミズノ 野球グラブ相談会』


『PICK UP PLAYGROUND』　


『クーバーサッカー教室』　



◆ランニングシューズ試し履き会


＜開催日時＞：10月24日(金) ～ 11月3日(月・祝)　※店舗営業時間に準ずる。


＜内容＞：開催期間中、ナイキ・オン・アシックス・アディダス・プーマの定番人気モデルの試履きが可能。シューズの機能を体感して購入することができます。



◆インフルエンサーと並走するイベントも開催決定！


　以下に記載した試履き可能なシューズを履いて、インフルエンサーと楽しく走るイベントを11月1日、2日に開催します。並走は店舗から山下公園まで往復約6kmをゆっくり楽しく走るコースです。


各イベント、参加費無料、事前お申し込み制、先着30名様限定イベントとなっております。


　ぜひイベントに参加して、お気に入りのシューズを見つけましょう！



▼イベント１.：インフルエンサーのあいこさんと一緒にみなとみらいを楽しく走ろう！


＜開催日時＞：11月1日(土)


・1回目：試走：10：30～12：00　10：00～受付開始 　（参加者：30名）


・2回目：試走：13：30～15：00　13：00～受付開始　 （参加者：30名）



あいこ@幼馴染がマラソンやるってよ



現在フルマラソン3時間30分切りを目指している元アイドルランナー。幼馴染のカズキとフルマラソン挑戦の様子をSNSで発信している。


表参道にパーソナルジムUpdateを構え、パーソナルトレーナーとしても活動中。


https://www.instagram.com/pice_pice_1206/





＜詳細・お申込みURL＞　　　


https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/sayapi_aiko_minatomirai_running_event_1101_1102



▼イベント２.：インフルエンサーのさやぴさんと一緒にみなとみらいを楽しく走ろう！


＜開催日時＞：11月2日(日)


・1回目：試走：10：30～12：00　10：00～受付開始 　 （参加者：30名）


・2回目：試走：13：30～15：00　13：00～受付開始 （参加者：30名）



さやぴさん



RUNを通じて人・モノ・場所を繋ぐ日本一愉快な応援ランナー。


ランコミュニティ「cheers」の代表で、各地でランニングイベントを開催。


https://www.instagram.com/sayaxx_x/







＜詳細・お申込みURL＞


https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/sayapi_aiko_minatomirai_running_event_1101_1102




＜試し履き可能シューズ＞



※試履き可能シューズは記載の商品一覧よりご確認ください。 サイズに限りがございます。先にお申込みされた方が優先になる可能性がございます。






◆ミズノ 野球グラブ相談会


＜開催日時＞：11月1日(土)　13：00～18：00


＜内容＞：


ミズノ 野球グラブ企画担当 茂木 結矢さん による、購入グラブ選びのアドバイス・今使用しているグラブの片づけやお手入れ方法やオーダーグラブ相談。


＜茂木 結矢さんプロフィール＞：


立教大学硬式野球部出身。2012年入社後、2019年よりグラブ商品企画を担当。8代目ミズノプロであるミズノプロクラシックの企画に関わる全体統括を担当。


詳細・お申込みURL


https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/mizuno_baseball_event_minatomirai





◆PICK UP PLAYGROUND　～ピックアッププレイグラウンド～


＜開催日時＞：11月2日(日)


・1回目：11：30～13：00


・2回目：13：00～16：00　※クリニック実施。


・3回目：14：30～16：00


＜内容＞：


　日本中の公園にバスケットコートが増えていくという未来のために、行われるイベントです。


公園に集まった老若男女さまざまなプレイヤー達が即席のチームを組んで行うゲームのことをピックアップゲームと呼びますが、コートの周りのゴミ拾う行為も含めて「PICK UP PLAYGROUND」と名づけました。イベント当日は「齊藤 洋介」さんによるクリニックも同時開催。※2回目のみ実施。



齋藤 洋介さんプロピール：


『World Masters Games 2025 40歳カテゴリー世界王者』


『元Bリーガー』　　　『3x3元日本代表　元日本ランキング1位』




＜詳細・お申込みURL＞：


https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/SPORTS_DEPO_PICKUP_PLAYGROUND_2025_1102




◆クーバーサッカー教室


＜開催日時＞：11月3日(月・祝)　13：00～18：00


＜内容＞：


　店内サッカーコーナーでコーチとマンツーマンでボールタッチをメインとしたトレーニングを実施。


　※動ける服装でご参加ください。


＜詳細・お申込みURL＞：


https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/coerver_25FW_minatomirai




◆店舗情報


＜店名＞


スポーツデポフラッグシップストア マークイズみなとみらい店


＜住所＞


神奈川県横浜市西区みなとみらい３-５-１　


＜駐車台数＞


900台（共用）　


＜営業時間＞


月～木 10：00～20：00 金・土・日/祝/祝前日 10：00～21：00　


＜電話番号＞


045-662-1538


＜ホームページ＞


https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7675




株式会社アルペンについて


創業：1972年7月


資本金：151億円


業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）


事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売


　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営












　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】


　　　　　　　株式会社アルペン 戦略企画室 広報担当（廣瀬・秋月）　：052ー559ー0138


　　　　　　　　　　ウェブサイト：https://store.alpen-group.jp/corporate/