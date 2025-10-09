「ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、対象のポイント交換企業（※1）が提供するポイントをdポイントへ交換するともれなく10％増量になる「ポイント交換でdポイント10％増量キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2025年11月1日（土）から2026年1月5日（月）までの期間で開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリーが必要で、エントリーは2025年10月9日（木）から受付開始いたします。キャンペーン期間中、対象企業のポイントをdポイントへ交換（※2）（※3）することで、もれなく10％分のdポイント（期間・用途限定）（※4）（※5）を増量して進呈（※6）いたします。進呈上限はございません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/597_1_6faa53402b1189caeb6dd22032c67d91.jpg?v=202510091027 ]

ドコモは今後も、dポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 一部対象外の企業がございます。

対象のポイント交換企業は、キャンペーンサイトをご確認ください。

※2 キャンペーン期間中であれば、エントリー前に交換したポイントも増量進呈の対象となります。

※3 ポイント交換企業により対象となるポイント交換期間が異なります。

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

※4 ポイントの有効期限は進呈日から62日間です。

※5 ポイントの進呈は2026年2月末の予定です。

※6 以下の(1)～(3)条件をすべて満たすお客さまが進呈対象となります｡

(1) エントリー期間中に、キャンペーンサイトからエントリーされたお客さま

(2) キャンペーン期間中に、キャンペーン対象のポイント交換企業が提供するポイントを

dポイントへ交換されたお客さま

(3) dポイントクラブ会員、かつキャンペーン終了時までに利用者情報登録が完了しているお客さま